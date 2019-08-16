Глазьев станет министром по интеграции и макроэкономике Евразийского союза

Кандидатура Глазьева уже одобрена главами правительств на недавнем заседании межправительственного совета PhotoXpress

Советник президента России Сергей Глазьев станет новым министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК, наднациональный регулирующий орган). Кандидатуру Глазьева уже одобрили руководители правительств России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении. Утвердить Глазьева в новой должности должны президенты стран – членов союза на встрече 1 октября в Ереване, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Возвращение в СНГ

Федеральный чиновник пояснил «Ведомостям», что Глазьев не сможет совмещать новую должность с работой в администрации президента. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей».

Глазьев сменит в ЕЭК Татьяну Валовую, которая возглавила штаб-квартиру ООН в Женеве. Глазьев уже работал в ЕЭК, он был ответственным секретарем Комиссии Таможенного союза (позже был преобразован в Евразийский экономический союз).

Глазьев – экономист советской школы: сторонник государственного интервенционизма и эмиссионного стимулирования экономического роста, сказал «Ведомостям» бывший первый зампред ЦБ, профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин. «Эти идеи он проводил в противовес сторонникам чистого монетаризма и рынка. Впрочем, советник АП – это все же не самая влиятельная должность, так что его идеи, как правило, не воплощались в жизнь», – замечает Вьюгин. С этой точки зрения уход Глазьева с должности вряд ли как-либо повлияет на текущую экономическую политику властей, считает он.

Переход Глазьева с одного поста на другой не повлечет значительных изменений ни в аппарате президента, ни в Евразийской экономической комиссии, считает член наблюдательного совета ВТБ, бывший председатель ЦБ Сергей Дубинин. Хотя Сергей Глазьев часто критиковал работу правительства (в частности, за размещение госдолга в иностранной валюте с высокой ставкой, а Центробанк – за жесткую денежно-кредитную политику), в роли советника президента он не сильно влиял на текущую экономическую, финансовую и денежную политику, говорит Дубинин.

Перейдя на пост в Евразийскую экономическую комиссию, Глазьев, возможно, продолжит публично делать критические замечания в адрес правительства и пытаться консолидировать вокруг себя оппонентов нынешнему правительству, но комиссия – это площадка для межстрановых переговоров, а такого опыта у него нет, заключает Дубинин.

Критик правительства

Глазьев является советником Путина с 2012 г. Он неоднократно критиковал финансово-экономический блок правительства и ЦБ за экономическую, бюджетную и денежно-кредитную политику. По мнению Глазьева, международные резервы нужно активнее использовать для поддержки российских банков и промышленности, долю доллара в российской экономике нужно кардинально снизить. Источники «Ведомостей» в 2013 г. не исключали даже, что Глазьев может возглавить ЦБ, однако эту должность заняла Эльвира Набиуллина.

В 1992–1993 гг. в правительстве Виктора Черномырдина он был министром внешних экономических связей России. Также он трижды избирался в Госдуму: от Демократической партии России, по списку КПРФ и от блока «Народно-патриотический союз "Родина", который он возглавлял в том числе вместе с нынешним гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.

Блок «Родина» был образован в 2003 г. для участия в выборах в Госдуму из пяти политических объединений и в итоге набрал 9% голосов, получив в нижней палате парламента 29 мест из 450. Новый блок занял четвертое место, лишь немного уступив таким тяжеловесам, как КПРФ (12,6%) и ЛДПР (11,45%), и более чем в два раза обошел «Яблоко» (4,3%).

Успех новой партии не в последнюю очередь был связан с программой Сергея Глазьева, основной тезис которой о справедливом распределении нефтегазовых доходов привлек голоса избирателей. На момент проведения избирательной кампании цена за баррель нефти выросла почти до $33, что позволило власти выплатить долги по зарплате и пенсиям.

В 2004 г. Глазьев участвовал в выборах президента России как самовыдвиженец. Его поддержали 4,1% избирателей. Это был третий результат после Владимира Путина, одержавшего победу, и кандидата от КПРФ Николая Харитонова, занявшего второе место.

Глазьев включен в санкционные списки нескольких стран – США, Канады, Австралии, ЕС, Украины.