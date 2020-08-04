На работу Медведева в его новой должности могут выделить до 1,7 млрд рублей

В документе сказано, что расходы на обеспечение деятельности этих чиновников в 2021 г. составят 567,5 млн руб., в 2022–2023 гг. – 572,2 млн руб. ежегодно. Также в документе Минфина указана и вторая цифра на те же расходы, однако она на 200 млн руб. меньше: 1,5 млрд на 2021–2023 гг. Согласно этим данным расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза и госслужащих администрации президента в 2021 г. будут увеличены на 490 млн руб., а в 2022 и 2023 гг. – увеличены на 519 млн руб. ежегодно. В результате в 2021 г. бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности президента и его администрации увеличатся на 88 млн руб. (до 14,3 млрд руб.), несмотря на запланированную Минфином всеобщую 10%-ную оптимизацию бюджета по всем направлениям, а также отказ от индексации зарплат госслужащим в 2021–2022 гг. Сокращение ассигнований на функционирование президента и его администрации на 191,4 млн руб. ожидается в 2022 г., а в 2023 г. финансирование по этой статье бюджета может быть вновь увеличено – на 218,9 млн до 14,8 млрд руб.