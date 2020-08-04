На работу Медведева в его новой должности могут выделить до 1,7 млрд рублей

На работу Медведева в его новой должности могут выделить до 1,7 млрд рублейЭто следует из расчетов Минфина на ближайшие три года
Министерство финансов предусмотрело дополнительно 1,7 млрд руб. на обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и госслужащих администрации президента в 2021–2023 гг. В результате администрация президента окажется в числе немногих бюджетополучателей, финансирование которых в 2021 г. не сократится, а возрастет. Предполагаемые расходы федерального бюджета на Медведева и чиновников администрации президента на ближайшие три года указаны в утвержденной Минфином «Методике расчетов предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета», опубликованной на сайте consultant.ru.
В документе сказано, что расходы на обеспечение деятельности этих чиновников в 2021 г. составят 567,5 млн руб., в 2022–2023 гг. – 572,2 млн руб. ежегодно. Также в документе Минфина указана и вторая цифра на те же расходы, однако она на 200 млн руб. меньше: 1,5 млрд на 2021–2023 гг. Согласно этим данным расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза и госслужащих администрации президента в 2021 г. будут увеличены на 490 млн руб., а в 2022 и 2023 гг. – увеличены на 519 млн руб. ежегодно. В результате в 2021 г. бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности президента и его администрации увеличатся на 88 млн руб. (до 14,3 млрд руб.), несмотря на запланированную Минфином всеобщую 10%-ную оптимизацию бюджета по всем направлениям, а также отказ от индексации зарплат госслужащим в 2021–2022 гг. Сокращение ассигнований на функционирование президента и его администрации на 191,4 млн руб. ожидается в 2022 г., а в 2023 г. финансирование по этой статье бюджета может быть вновь увеличено – на 218,9 млн до 14,8 млрд руб.
Пресс-служба Минфина не ответила на вопрос «Ведомостей» о принадлежности упомянутых в «Методике» сотрудников администрации президента к секретариату Медведева и числе его помощников. Пресс-служба отметила, что в документе «указаны лишь проектировки бюджетных ассигнований, которые в процессе формирования федерального бюджета будут корректироваться». Пресс-служба управления делами президента, которое отвечает за материально-техническое обеспечение администрации президента, самостоятельным подразделением которой считается Совбез, переадресовала вопросы в пресс-службу аппарата Совбеза. В пресс-службе аппарата Совбеза, в свою очередь, переадресовали вопросы в управделами президента. Представитель Медведева на вопросы «Ведомостей» не ответил. Собеседник «Ведомостей», близкий к Совбезу, сказал, что все сотрудники аппарата Совбеза, в том числе и секретариата зампредседателя Совбеза, являются госслужащими администрации президента.
Медведев занял пост заместителя председателя Совбеза 16 января 2020 г., когда ушел с поста премьер-министра. Эта госдолжность была учреждена президентом Владимиром Путиным специально для Медведева. Путин возглавляет Совбез, Медведев подчиняется ему лично, как и секретарь Совбеза Николай Патрушев. Согласно указу президента зампред Совбеза информирует президента по вопросам обеспечения нацбезопасности, вносит председателю Совбеза предложения по координации деятельности постоянных членов и членов Совбеза, согласовывает ежегодный доклад о состоянии нацбезопасности и проекты положений о Совбезе. Кроме того, он проводит совещания с членами Совбеза, с представителями органов госвласти, участвует в подготовке федеральных целевых программ и документов в области нацбезопасности, представляет Совбез во взаимоотношениях как с органами власти в России, так и с органами госвласти иностранных государств и международными организациями. Также зампред Совбеза участвует в выработке и реализации внешнеполитического курса России, в формировании государственной кадровой политики.
Информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение деятельности зампреда Совбеза осуществляет аппарат Совбеза. До сих пор из указа президента была известна лишь зарплата Медведева: она осталась «премьерской» – 618 700 руб. в месяц (7,4 млн руб. в год). Однако денежное вознаграждение – далеко не единственная статья расходов при обеспечении деятельности высших чиновников. В частности, им положено медицинское и транспортное обслуживание, эти расходы также отражены в проектировках Минфина, но какие именно средства предназначены непосредственно зампреду Совбеза, а какие – неназванным сотрудникам администрации президента, не указано.
Из представленных проектировок лишь видно, что в целом появление зампреда Совбеза и группы неназванных сотрудников администрации приведет к увеличению бюджетных трат на функционирование президента в 2021 г. на 1,1 млрд руб. – с 24,8 млрд до 25,9 млрд руб. Примерно так же будут возрастать расходы по этому направлению и в 2022–2023 гг. Президентское направление расходов включает траты на обеспечение деятельности не только самого президента, но и его администрации.
В 2021–2023 гг. Минфин предлагает провести 10%-ную оптимизацию расходов по всем статьям федерального бюджета. Это нужно сделать в целях его сбалансированности, сказано в его «Методике». В результате в 2021 г. может быть сокращено финансирование 36 из 43 госпрограмм, а также по 11 из 14 непрограммных направлений. Кроме администрации президента и пенсионной системы, финансирование которых в 2021 г. предполагается увеличить, а не сократить, в числе исключений может оказаться госпрограмма развития электронной и радиоэлектронной промышленности, финансирование которой предполагается нарастить сразу в несколько раз – до 113,7 млрд руб. Впечатляющий рост ожидает и госпрограмму экономического развития – со 162 млрд руб. в 2020 г. до 609,6 млрд руб. в 2021 г. Почти все дополнительное финансирование предполагается потратить на развитие малого и среднего предпринимательства.