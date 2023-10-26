Армяно-азербайджанские переговоры по мирному договору не состоятся в октябре

Агентство APA со ссылкой на источники 4 октября писало, что Баку настаивал на участии в переговорах также представителей Турции, но получил отказ с немецкой и французской сторон. Кроме того, по данным агентства, отказ азербайджанской стороны от встречи с армянским премьером мог быть связан с тем, что азербайджанские власти не заинтересованы в посреднических услугах Франции, которая, по их мнению, занимает проармянскую позицию в армяно-азербайджанском конфликте.