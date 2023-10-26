Армяно-азербайджанские переговоры по мирному договору не состоятся в октябре

Армяно-азербайджанские переговоры по мирному договору не состоятся в октябреДиалогу в Европе мешает отношение западных государств, считает эксперт
Переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе, запланированные на конец октября, не состоятся. Об этом 25 октября заявил спецпредставитель Евросоюза (ЕС) по Южному Кавказу Тойво Клаар в видеообращении к участникам форума Института исследований прикладной политики Армении (APRI Armenia). По его словам, встреча не состоится из-за «нехватки времени». Он добавил, что ЕС пытается организовать новый диалог глав государств.
В своем обращении Клаар также обратил внимание на формат 3 + 3, в рамках которого 23 октября министры иностранных дел Армении, Азербайджана, России, Турции и Ирана (грузинская сторона не участвовала) обсудили в Тегеране вопросы региональной безопасности и возобновления армяно-азербайджанских мирных переговоров. Спецпредставитель заявил, что, хотя эта площадка не решает проблемы, она может быть полезна для нормализации ситуации в регионе.
Позже министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли заявил, что отказ от запланированной встречи глав государств Армении и Азербайджана в Брюсселе состоялся по инициативе азербайджанской стороны. «Очевидно, не нашел времени в своем графике азербайджанский президент. Я надеюсь, что проблема действительно во времени. Ереван готов принять участие в этой встрече», – передает слова армянского министра Armenia Today. «Ведомости» направили запрос в МИД Азербайджана.
Мирзоян также заявил, что Ереван готов подписать мирное соглашение на основе взаимного признания территориальной целостности двух стран, делимитации и демаркации границ по последним картам Генштаба СССР. Министр добавил, что армянская сторона заинтересована в разблокировке региональных коммуникаций и создании «перекрестка мира» на территории Армении.
В тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает диалог с Баку и Ереваном, чтобы помочь им в урегулировании конфликта, но каких-то существенных подвижек по российскому предложению задействовать Россию как площадку для подготовки мирного договора пока нет.
Возможную встречу Алиева и Пашиняна до конца месяца анонсировал президент Евросовета Шарль Мишель во время саммита Европейского политического сообщества в Гранаде 5 октября, где также были запланированы армяно-азербайджанские переговоры при посредничестве лидеров Франции Эмманюэля Макрона, Германии Олафа Шольца и Мишеля, но в последний момент президент Азербайджана отменил свой визит.
Агентство APA со ссылкой на источники 4 октября писало, что Баку настаивал на участии в переговорах также представителей Турции, но получил отказ с немецкой и французской сторон. Кроме того, по данным агентства, отказ азербайджанской стороны от встречи с армянским премьером мог быть связан с тем, что азербайджанские власти не заинтересованы в посреднических услугах Франции, которая, по их мнению, занимает проармянскую позицию в армяно-азербайджанском конфликте.
23 октября по итогам визита министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в Армению стороны заключили контракт о поставках трех французских радаров GM200 и меморандум о взаимопонимании по поводу будущих поставок ПЗРК Mistral.
Ранее Пашинян также отменил свой визит в Бишкек на саммит СНГ, где 13 октября были запланированы армяно-азербайджанские переговоры. Впоследствии в киргизской столице Алиев заявил, что Ереван не заинтересован в нормализации двусторонних отношений. «Армянский премьер шесть часов летит в Гранаду, участвует там в непонятной встрече, где обсуждается Азербайджан без Азербайджана, а на 2–3 часа в Бишкек прилететь он не может – у него важные дела», – добавил азербайджанский президент 11 октября.
Отмена переговоров Алиева и Пашиняна в Брюсселе действительно могла произойти по азербайджанской инициативе, полагает эксперт по вопросам военной безопасности государств Южного Кавказа Ниязи Ниязов. По его словам, Ереван пытается использовать политическую поддержку ЕС, чтобы навязать свою повестку в переговорах с Баку и заставить его пойти на многочисленные уступки в вопросах послевоенного устройства региона.
С другой стороны, Запад, разыгрывая армянскую карту и угрожая ввести санкции против азербайджанских властей, стремится оказать политическое давление на Азербайджан, чтобы получить от него экономические преференции. В первую очередь речь идет о скидках на азербайджанские энергоресурсы, добавил эксперт. Кроме того, продолжает Ниязов, оказывая давление на азербайджанскую сторону, Запад хотел бы видеть в Азербайджане более податливого для себя партнера и настроить его против Москвы.