Страны Евразии в Минске обсудили вопросы безопасности

Страны Евразии в Минске обсудили вопросы безопасностиЕвропу представлял министр иностранных дел Венгрии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 октября встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Днем ранее Лавров провел отдельные переговоры со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником. Это произошло на полях первой международной конференции высокого уровня «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире». Одной из центральных тем вновь стал конфликт на Украине.
На пресс-конференции российский министр отметил важность проведения форума по безопасности стран Евразии, так как существование данного геополитического пространства – это «медицинский факт».
«Все это делает совместные усилия [по координации вопросов безопасности на континенте] обязательными для всех нормальных стран», – подчеркнул Лавров. «Я бы не сказал, что эта конференция должна озираться на ту часть Евразии, которая называется Европой. Мосты туда существуют, просто их либо взорвали, как «Северные потоки», либо перекрыли шлагбаумами и поставили бетонные стены. Если до этого дойдет, там надо будет взрывать стены, а не мосты строить», – сказал Лавров.
При этом он вновь повторил тезис о том, что если Запад хочет искать решения конфликта на Украине, пытаясь «нанести стратегическое поражение России на поле боя», то «на поле боя так на поле боя». В то же время он в очередной раз сказал о готовности Москвы к переговорам, что является также регулярно повторяемой российской позицией. По словам Лаврова, возможность переговоров Киев сам себе отрезал в 2022 г. законом о запрете контактов с высшим российским руководством. Эту мысль неоднократно озвучивал и президент России Владимир Путин.
Участники конференции
Кроме Лаврова, Лукашенко и Сийярто в конференции по евразийской безопасности приняли участие госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, генсек Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрат Сарыбай, посол России в Минске Борис Грызлов, временный поверенный в делах Китая в Белоруссии Ло Шисюн (он зачитал послание министра иностранных дел КНР Ван И), а также министр по делам Союзного правительства Мьянмы Ко Ко Хлайн и министр по техрегулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко. Форум также посетили заместитель генсекретаря ШОС Григорий Логвинов, первый заместитель генсека СНГ Леонид Анфимов, а также заместители министров иностранных дел Казахстана Роман Василенко, Таджикистана Имоми Содик Ашурбойзода и Ирана Мохаммад Хассан Шейх Оль-Ислами. Международный комитет Красного Креста представил его директор по операциям Мартин Шуп. Присутствовали также послы Ватикана, Бразилии, Венгрии, Вьетнама, Индии, Ирана, Казахстана Киргизии, Кубы, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Палестинской автономии, Сирии, Судана, Таджикистана, Турции, Узбекистана, временные поверенные в делах Катара и Сербии. Кроме официальных лиц высокого уровня проблемы «деградации» европейской безопасности и интеграции на евразийском пространстве обсуждали руководители правительственных аналитических центров и эксперты из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Турции, Китая, Вьетнама, Австрии, Норвегии, Швейцарии и других стран. Кроме прочих в дискуссиях принял участие экс-генсек ОБСЕ (до 2020 г.) Томас Гремингер, ныне директор Женевского центра политики безопасности.
В свою очередь Сийярто отметил, что Венгрия настаивает на переговорах, которые приведут к миру, так как в боевых действиях гибнут и этнические венгры в составе ВСУ. «Поэтому мы, венгры, хотим мира. И мы знаем, что к миру приведут мирные переговоры. Мы отлично знаем, что безопасность будет достигнута в том случае, когда мы снова сможем сесть за стол переговоров и безопасно поговорить друг с другом», – подчеркнул глава венгерского МИДа.
Он отметил, что в Будапеште не хотят, чтобы на Украине «были дальнейшие разрушения, и [думают над тем], как это можно предотвратить, чтобы больше людей не умирало, [как] нужно закончить войну». «Поэтому мы всегда будем сохранять каналы общения <...> Если мы закроем их, мы откажемся от надежды на мир. Поэтому я так высоко ценю то, что мы смогли здесь сегодня поговорить о вопросах безопасности и евразийском сотрудничестве. Я искренне надеюсь на то, что наступит время, когда евразийское сотрудничество снова станет реальностью», – сказал Сийярто.
Представители дипведомств России и Венгрии встретились спустя девять дней после переговоров президента Владимира Путина и премьера Виктора Орбана во время форума «Один пояс – один путь» в Пекине. Там главы государств обсуждали украинский кризис, сокращение товарооборота, поставки углеводородов и строительство венгерской АЭС «Пакш». Орбан стал первым из лидеров стран ЕС, кто встретился с Путиным с начала боевых действий на Украине 24 февраля 2022 г.
Идею проведения на белорусской площадке евразийской конференции высокого уровня под эгидой ОДКБ с участием ШОС, СНГ, Союзного государства России и Белоруссии и дружественных государств Лукашенко выдвинул 19 января 2023 г. во время первого в этом году визита Лаврова в Минск. Российская сторона поддержала инициативу. Обоснованием запуска такого формата стороны назвали «деградацию» ОБСЕ и других европейских координационных механизмов безопасности.
На похожей по тематике Московской конференции по безопасности под эгидой Минобороны России (проходит с 2012 г., до 2014 г. ее посещали представители НАТО) в августе 2023 г. присутствовало 800 делегатов из 76 стран.