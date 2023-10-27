Страны Евразии в Минске обсудили вопросы безопасности

Он отметил, что в Будапеште не хотят, чтобы на Украине «были дальнейшие разрушения, и [думают над тем], как это можно предотвратить, чтобы больше людей не умирало, [как] нужно закончить войну». «Поэтому мы всегда будем сохранять каналы общения <...> Если мы закроем их, мы откажемся от надежды на мир. Поэтому я так высоко ценю то, что мы смогли здесь сегодня поговорить о вопросах безопасности и евразийском сотрудничестве. Я искренне надеюсь на то, что наступит время, когда евразийское сотрудничество снова станет реальностью», – сказал Сийярто.