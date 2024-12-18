Стихи про «Орешник», благодарность за рост налогов и законопроекты «за бортом»

До Володина выступили лидеры фракций. Геннадий Зюганов (КПРФ) был весьма оптимистичен, заявив, что Россия «переломила негативные тенденции на фронте и в тылу, мы более уверенно решаем возникшие проблемы». Причем Зюганов сослался в своих словах на выступление президента на съезде «Единой России». По словам коммуниста, Владимир Путин там заявил, что еще есть «воз негатива и огромная тележка проблем», но надо «устойчиво и уверенно работать». Зюганов также сказал, что нельзя говорить о возможности досрочных выборов в Госдуму: «Какие досрочные выборы? В прошлый раз чуть не столкнули, президент сюда приходил. Я к нему ходил, два часа объяснял: никто в мире не проводил в один сезон два… [раза] выборов федеральных. Объяснил, чем это кончится. Ну, слава богу, вовремя приняли решение». Раскритиковал коммунист законопроект об МСУ, который был недавно перенесен на 2025 г.: «Я считаю, мы должны немедленно выбросить его за борт».