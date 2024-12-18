Стихи про «Орешник», благодарность за рост налогов и законопроекты «за бортом»О чем депутаты говорили на закрытии осенней сессии
Госдума в 2024 г. рассмотрела 1086 законопроектов, были приняты 564 федеральных закона. Об этом на закрытии осенней сессии в Госдуме 18 декабря сказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, в течение осенней сессии было принято 233 закона, из них 22% – социально значимые, 68% – прямого действия.
Володин рассказал, что в части поддержки участников специальной военной операции и их семей принято с февраля 2022 г. 124 закона, из них 33 – в течение текущего года и 12 – в осеннюю сессию. Еще одно важное направление работы – реализация послания президента. План выполнен на 84,3%, 75 пунктов из 89. «По восьми пунктам законопроекты приняты в первом чтении, по одному – законопроект внесен в Государственную думу, по пяти пунктам ожидаем внесения законопроектов от правительства», – сказал спикер. Среди законов, связанных с реализацией послания: погашение государством части ипотеки при рождении третьего ребенка, увеличение в два раза налогового вычета на второго и последующих детей и др. Он попросил комитеты активизировать работу по этому направлению.
Володин напомнил, что в осеннюю сессию Госдума приняла бюджет на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг. Также он говорил о законах осенней сессии в сфере миграции, которые были приняты Госдумой. В частности, был введен режим высылки незаконных мигрантов, создан реестр лиц, не имеющих права находиться в России, ужесточили ответственность за организацию незаконной миграции, а также введено обязательное знание русского языка детьми мигрантов при приеме в школу.
Спикер считает, что дума стала теснее работать с регионами и что увеличилась доля принимаемых законопроектов, которые инициированы региональными заксобраниями (обычно в них ко второму чтению вносят поправки правительство или депутаты Госдумы на другие темы. – «Ведомости»). Также Володин сказал, что активизировалось и международное сотрудничество парламентариев: «В 2024 г. состоялись встречи с коллегами из Китая, Вьетнама, Узбекистана, Саудовской Аравии, Ирана, Казахстана, Йемена, Никарагуа, Кубы, Алжира, Индонезии, Экваториальной Гвинеи».
Следующая неделя (с 23 по 28 декабря) у депутатов Госдумы будет региональной, также дни для работы в регионах будут с 9 по 11 января. Первое пленарное заседание весенней сессии 2025 г. назначено на 14 января.
До Володина выступили лидеры фракций. Геннадий Зюганов (КПРФ) был весьма оптимистичен, заявив, что Россия «переломила негативные тенденции на фронте и в тылу, мы более уверенно решаем возникшие проблемы». Причем Зюганов сослался в своих словах на выступление президента на съезде «Единой России». По словам коммуниста, Владимир Путин там заявил, что еще есть «воз негатива и огромная тележка проблем», но надо «устойчиво и уверенно работать». Зюганов также сказал, что нельзя говорить о возможности досрочных выборов в Госдуму: «Какие досрочные выборы? В прошлый раз чуть не столкнули, президент сюда приходил. Я к нему ходил, два часа объяснял: никто в мире не проводил в один сезон два… [раза] выборов федеральных. Объяснил, чем это кончится. Ну, слава богу, вовремя приняли решение». Раскритиковал коммунист законопроект об МСУ, который был недавно перенесен на 2025 г.: «Я считаю, мы должны немедленно выбросить его за борт».
Леонид Слуцкий (ЛДПР) сказал, что с участием депутатов ЛДПР разработаны и приняты 28 законопроектов. Говорил депутат и про закон по борьбе с нелегальной миграцией, про 35-летие ЛДПР, которое партия отмечала на прошлой неделе. Приоритетом для партии на весеннюю сессию Слуцкий назвал «обеспечение кадрами экономик регионов», «экономический протекционизм» для отечественных производителей, меры по поддержке участников спецоперации.
Сергей Миронов («Справедливая Россия») вспомнил по три негативных и позитивных событий уходящего года. Среди негативных он назвал теракт в «Крокусе», добавив, что фракция настаивает на возвращении смертной казни, вторжение ВСУ в Курскую область и повышение ключевой ставки. Позитивными же событиями назвал победу Путина на президентских выборах, перелом в специальной военной операции и создание «Орешника». Причем последнему событию Миронов посвятил стихи собственного сочинения: «В этом году получилось следующее – дракон врага весь год громил и честно всех предупредил: «Змея фашиста и приспешника накроет веточка «Орешника». «С наступающим Новым годом!» – завершил свое выступление Миронов.
Алексей Нечаев («Новые люди») начал с роста цен, налогов, штрафов и ставки Центробанка. «Но смотрите, ведь мы все, вся страна работает, и все понимают, что сегодня это стране необходимо», – считает депутат, добавив, что ведь и экономика в стране растет, и зарплаты тоже растут. «И вот эта двойственность… Я думаю, надо нам вместе поискать, как эту двойственность устранить», – размышлял Нечаев с думской трибуны. Он предложил увеличить пошлины для компаний «коллективного Запада», больше продавать товаров в дружественные страны, «зарабатывать на мигрантах», увеличивая стоимость патентов. В 2025 г. Нечаев предложил коллегам «изменить культуру общения с нашими гражданами»: «Давайте научим наши ведомства говорить людям спасибо». «Вот сейчас мы подняли налоги, да, тяжело предпринимателям, налог на прибыль вырос в условиях дорогого кредита, это был источник такой рефинансирования. Поэтому людям конкретное спасибо говорить, когда заплатила компания повышенный налог, давайте им налоговая пришлет не проверку, не штрафы, а пришлет им благодарность. Может, давайте удивлять людей по-хорошему», – удивлял коллег с трибуны Нечаев.
Владимир Васильев («Единая Россия») заявил, что единороссы вместе с коллегами из других фракций внесли 100 законопроектов, 87 из них были приняты. Он также говорил про законы в сфере миграции. Васильев согласился с коллегой Зюгановым, что тот выразил «общее наше чувство»: это был «год перемен, уверенности и надежды у всех».