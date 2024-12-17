Володин предложил подумать над монетизацией транспортных расходов депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам экономить на служебных автомобилях в регионах. Для этого нужно подумать о выделении средств на транспортные расходы, а не на обязательную аренду автомобилей в регионах. Об этом он заявил при обсуждении повестки пленарного заседания 17 декабря, которое проходит в закрытом режиме, рассказали «Ведомостям» трое депутатов. По словам одного из них, на повестке подняли тему роста стоимости аренды служебных автомобилей для депутатов, особенно цены на них выросли в регионах. И Володин предложил изучить вопрос о «монетизации» автотранспорта для депутатов – к примеру, выделять деньги депутатам на аренду автомобиля или на заказ такси.