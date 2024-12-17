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Володин предложил подумать над монетизацией транспортных расходов депутатов

Это позволит сократить траты на автомобили парламентариев, которые закреплены за ними в регионах
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам экономить на служебных автомобилях в регионах. Для этого нужно подумать о выделении средств на транспортные расходы, а не на обязательную аренду автомобилей в регионах. Об этом он заявил при обсуждении повестки пленарного заседания 17 декабря, которое проходит в закрытом режиме, рассказали «Ведомостям» трое депутатов. По словам одного из них, на повестке подняли тему роста стоимости аренды служебных автомобилей для депутатов, особенно цены на них выросли в регионах. И Володин предложил изучить вопрос о «монетизации» автотранспорта для депутатов – к примеру, выделять деньги депутатам на аренду автомобиля или на заказ такси.

Володин предложил подумать над тем, чтобы выделить деньги депутату на транспортные расходы, а уже сам депутат будет решать, каким транспортом ему пользоваться, добавляет второй собеседник. Депутат сможет сам решать, будет ли за ним закреплена машина в регионе или он сможет заказывать себе транспорт. «Идея вполне здравая, особенно для депутатов-списочников, за которыми закреплены несколько регионов», – говорит он.

Эта тема периодически поднимается с первых созывов, отмечает один из депутатов Госдумы. Транспорт предоставляется в каждом регионе по-своему, отмечает он, в том числе по-разному идет контрактация для использования автомашин. Сумма, которая на это выделяется, довольно большая и сейчас речь шла об упрощении порядка транспортного обслуживания, добавляет он. Спикер поручил главе думской комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Виктору Пинскому проработать этот вопрос.

С 2024 г. депутаты начали пересаживаться на отечественные автомобили, правда, только в том случае, если служебные депутатские иномарки уже не на ходу. В Москве депутаты Госдумы используют в большинстве своем так называемые «разгонные машины», то есть не закрепленные за конкретными парламентариями, а доступные им по принципу такси – по вызову. Персональная машина доступна председателю комитета, вице-спикерам, лидерам фракций и руководителю Госдумы. Каждый депутат Госдумы в регионе обеспечивается автомобилем для осуществления своих полномочий. Эти автомобили ежегодно арендуют органы исполнительной власти региона. В регионах за депутатами также стали закреплять отечественные автомобили.

Сейчас не всем депутатам в регионах гарантирован автотранспорт, он также выделяется по заявкам, как и в Москве, отмечает еще один парламентарий. В целом идея «монетизации» рациональна, отмечает он, – это позволит оперативно пользовать транспортом, причем нормального качества, в то время как во многих регионах в гаражах администраций сейчас авто низкого качества.

Кроме того, на повестке почтили память погибшего начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который был убит в Москве 17 декабря. Коммунист Николай Коломейцев поднял вопрос о безопасности военачальников и конструкторов. Кроме того, на повестке поздравили ракетчиков с Днем ракетных войск стратегического назначения, который отмечается 17 декабря. Коммунист Евгений Бессонов предложил воссоздать военное ракетное училище в Ростове-на-Дону. Спикер попросил председателя думского комитета по обороне Андрея Картаполова проработать этот вопрос.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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