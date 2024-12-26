Что сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Санкт-Петербург

Президент США Джо Байден в 2021 г. предлагал Путину отсрочить принятие Украины в НАТО на 10–15 лет. «Я знаю, что об этом говорил, это не тайна никакая, еще в 2021 г. действующий президент Байден. Он мне предложил именно это – отсрочить принятие Украины в НАТО на 10–15 лет, потому что она еще не готова», – заявил Путин. Тогда президент России ответил ему, что «вы ее подготовите и примите <…>, для нас какая разница – сегодня, завтра или через десять лет». По его словам, он не знает, как будет развиваться ситуация с возможным урегулированием конфликта на Украине, но добавил, что Россия стремится к завершению конфликта. А на вопрос, верит ли Путин, что конфликт на Украине завершится в 2025 г., он ответил: «В Бога верю, а Бог с нами».