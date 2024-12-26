Что сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Санкт-Петербург

Что сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Санкт-ПетербургПрезидент ответил на вопросы о мирных переговорах, «Орешнике» и транзите газа через Украину
Владимир Путин по итогам неформального саммита СНГ и заседания Высшего евразийского экономического совета ответил на вопросы журналистов. Главное из того, что сказал президент.
О мирных переговорах
Президент США Джо Байден в 2021 г. предлагал Путину отсрочить принятие Украины в НАТО на 10–15 лет. «Я знаю, что об этом говорил, это не тайна никакая, еще в 2021 г. действующий президент Байден. Он мне предложил именно это – отсрочить принятие Украины в НАТО на 10–15 лет, потому что она еще не готова», – заявил Путин. Тогда президент России ответил ему, что «вы ее подготовите и примите <…>, для нас какая разница – сегодня, завтра или через десять лет». По его словам, он не знает, как будет развиваться ситуация с возможным урегулированием конфликта на Украине, но добавил, что Россия стремится к завершению конфликта. А на вопрос, верит ли Путин, что конфликт на Украине завершится в 2025 г., он ответил: «В Бога верю, а Бог с нами».
О применении «Орешника»
Россия всегда отвечает зеркально на удары Украины, считает Путин. По его словам, недавно Украина применила пять-семь систем ATACMS, Россия ответила на это 221 ударом высокоточным дальнобойным оружием. Если потребуется применения более мощного оружия средней дальности, Россия его применит, сказал Путин. Он отметил, что в России сейчас не очень много систем «Орешник», но Россия и не стремится его применять, поскольку это оружие мощное и нужно для определенных задач. По его словам, сейчас началось его производство, комплексы будут размещены в Белоруссии. Он добавил, что не исключено, что Россия его применит в дальнейшем.
Об ожиданиях от 2025 г.
Путин заявил, что рост экономики России в 2024 г. составит 4%. По его словам, сейчас самое главное – «благополучие российского народа», стабильность, стабилизация инфляции – чтобы не было скачков, а также чтобы продолжался экономический рост. Он отметил, что в следующем году такого же роста экономики не планируется: «Но нам такой рост и не нужен». Все должно происходить в рамках макроэкономических показателей, отметил он. Также президент надеется на дальнейший рост доходов населения, а также на продолжение решения задач специальной военной операции.
О жилье в приграничных регионах
Региональные и местные власти в диалоге с людьми должны решать вопросы того, каким образом будут выплачиваться компенсации за потерянное в ходе боевых действий жилье, сказал Путин. Федеральные власти же выделяют на решение этого вопроса средства.
О визите премьера Словакии в Россию
Путин рассказал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе недавнего визита в Москву предложил использовать Словакию как площадку для возможных переговоров для мирного урегулирования конфликта на Украине. По мнению президента России, Фицо занимает нейтральную позицию по ситуации на Украине. «Хочу подчеркнуть, что господин Фицо, у него могут быть какие-то перепалки с действующим украинским руководством, с кем-то в Евросоюзе, как-то у них не все складывается с точки зрения взаимопонимания – он как раз, прежде всего, главным образом говорил о мирном урегулировании украинского конфликта. Топил за это», – сказал Путин.
О транзите газа
Россия всегда выступала за продолжение транзита газа в Европу и деполитизацию вопросов экономики, заявил президент. По его словам, Польша закрыла маршрут Ямал – Европа, по которому Россия поставляла газ в Европу. Второй маршрут был через Украину. «Война войной, а мы же поставляли регулярно и платили, и платим до сих пор, кстати говоря, деньги за транзит [Украине]», – сказал Путин. Есть две газораспределительные станции, через которые шел транзит через Украину, – Сохрановка и Суджа, напомнил президент. Сохрановка находится под контролем российских военных, при этом украинские специалисты там работали, но потом «кому-то в голову в Киеве» пришло закрыть этот пункт, потому что российские войска контролируют, рассказал Путин. Суджу же контролируют украинские войска, но через нее газ идет. И, несмотря на контроль украинских войск, Украина сказала, что контракт на транзит продлевать не будет, напомнил он. По мнению Путина, Украина наказывает Европу, запрещая транзит российского газа, что приведет к дальнейшему повышению цен на газ. «Контракта нет, и за три-четыре дня его заключить невозможно», – отметил он.
Президент рассказал, что были предложения, чтобы вместо Украины с Россией контракт на транзит газа по украинской территории заключила другая страна – чтобы до границы с Украиной газ шел под управлением «Газпрома», по территории Украины под управлением другой страны, например Турции, Венгрии, Словакии или Азербайджана, а на границе Украины и Европы дальше бы договаривались «Газпром» и европейские страны. Однако у «Газпрома» длительные контракты, и чтобы изменить ситуацию, эти контракты надо «вскрывать», что трудноразрешимо, заявил Путин.
Кроме того, транзиту мешает и поданный «Нафтогазом Украины» иск в арбитраж о якобы неполной оплате «Газпромом» услуг по транзиту. По мнению президента, ситуация развивалась следующим образом – Украина закрыла транзит через Сохрановку, а в договоре на транзит прописано условие для России «качай или плати». При том, что Украина сама закрыла этот пункт пропуска, но предъявила иск в суде, требуя оплату, на что «Газпром» говорит: «вы сошли с ума, вы же закрыли транзит», рассказывает Путин. Иск из арбитража Украина забирать не хочет. Поэтому складывается ситуация, что Россия должна поставлять газ, арбитраж деньги за этот газ по иску будет передавать Украине, а Россия не получит ничего. «Мы сказали, что будем поставлять, если это будет азербайджанская, турецкая, венгерская или словацкая компания. Но пусть они иск заберут из суда. Они сказали, что забирать не будут. Ну тогда и живите без нашего газа», – заявил Путин.