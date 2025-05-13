Филимонов избавился от последнего начинавшего с ним работу в Вологде заместителя

Примечательно, что Филимонов стал чаще расставаться с членами собственной команды, которую он перевез в Вологодскую область из Подмосковья, отмечает политолог Ростислав Туровский. «И Михаил Сылка, например, считался одним из ключевых представителей этой команды. Впрочем, недавно ушедший в отставку Владимир Осиповский, напротив, представлял местные управленческие элиты. Пока что можно сказать, что Вологодская область выделяется на фоне других регионов частыми и не всегда объяснимыми кадровыми ротациями», – сказал он «Ведомостям». По мнению эксперта, отчасти это можно объяснить спецификой управленческого стиля Филимонова, отчасти – недостаточным качеством работы чиновников, что нередко признает сам губернатор, расставаясь со своими подопечными. «Однако долго так продолжаться не может: Филимонову все-таки надо где-то подвести черту и сформировать более устойчивую, надежную для него самого и эффективную для интересов региона команду. В противном случае будет нарастать критика в адрес губернатора, в чем он совсем не заинтересован», – заметил Туровский.