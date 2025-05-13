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Филимонов избавился от последнего начинавшего с ним работу в Вологде заместителя

Непрерывная ротация кадров в правительстве области продолжается
Александр Тихонов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отправил в отставку очередных заместителей. Уволены курировавший сферу культуры Владимир Осиповский (работал в правительстве Вологодской области при предыдущем губернаторе Олеге Кувшинникове, был назначен замглавы региона 3 октября 2024 г.) и отвечавший за вопросы экологии и природопользования Михаил Сылка, работавший вице-губернатором с ноября 2023 г. Сылка до отставки оставался последним приезжим вице-губернатором, с которым Филимонов начинал свою работу в Вологде. До получения поста в правительстве Вологодской области Сылка работал мэром подмосковного Волоколамска.

Филимонов в своем Telegram-канале в свойственной ему эксцентричной манере назвал отставников «туристами», которые «планомерно обретают перспективы дальнейшего альтернативного развития своей карьеры, возвращаясь в родные регионы». Осиповский при этом до назначения вице-губернатором в течение 11 лет возглавлял департамент культуры Вологодской области. «В команде остаются сильнейшие – те, кто готов работать в высоком темпе и показывать конкретный результат. Ничего личного. Чистая прагматика. К коллегам неизменно отношусь с искренним личным уважением. Всегда готов оказать содействие», – добавил губернатор.

Предыдущие кадровые скандалы в правительстве Вологодской области произошли в марте на фоне ареста по обвинению в получении взятки замгубернатора Дмитрия Алексеева и руководителя представительства региона в Москве Кирилла Бочарова. Тогда свои посты покинули первый заместитель губернатора, руководитель администрации губернатора Вологодской области Юрий Умеренко и вице-губернатор, министр природных ресурсов и экологии Владислав Ефанов. Причины их увольнения не назывались. «Ведомости» направили запрос в правительство Вологодской области, отправлены ли в отставку Алексеев и Бочаров.

Собеседник, близкий к правительству Вологодской области, называет ротацию кадров «постоянной работой над командой». «Представьте: есть какой-то чиновник. Он занимает место, получает зарплату. Но происходит аудит его деятельности, и выясняется, что он не выполняет свой KPI. Его нельзя уволить? Губернатор всегда говорил, что те, кто не хочет работать, будут уволены», – сказал источник. На данный момент, судя по данным сайта правительства Вологодской области, у Филимонова остается 13 заместителей. Одним из последних высокопоставленных чиновников-варягов, приехавших в Вологду вскоре после его назначения врио губернатора, остается председатель правительства области Александр Мордвинов (в прошлом врио зампреда правительства Самарской области).

Примечательно, что Филимонов стал чаще расставаться с членами собственной команды, которую он перевез в Вологодскую область из Подмосковья, отмечает политолог Ростислав Туровский. «И Михаил Сылка, например, считался одним из ключевых представителей этой команды. Впрочем, недавно ушедший в отставку Владимир Осиповский, напротив, представлял местные управленческие элиты. Пока что можно сказать, что Вологодская область выделяется на фоне других регионов частыми и не всегда объяснимыми кадровыми ротациями», – сказал он «Ведомостям». По мнению эксперта, отчасти это можно объяснить спецификой управленческого стиля Филимонова, отчасти – недостаточным качеством работы чиновников, что нередко признает сам губернатор, расставаясь со своими подопечными. «Однако долго так продолжаться не может: Филимонову все-таки надо где-то подвести черту и сформировать более устойчивую, надежную для него самого и эффективную для интересов региона команду. В противном случае будет нарастать критика в адрес губернатора, в чем он совсем не заинтересован», – заметил Туровский.

Текучесть кадров – плохой признак, говорит политолог Константин Калачев. По его мнению, формирование команды предполагает создание мотивирующей и поддерживающей атмосферы. «Атмосфера доверия и поддержки работает не хуже материальных стимулов. Кадровая чехарда означает, что с атмосферой проблемы. Списать на давление силовиков или проектный подход к работе не получается. Видимо, с губернатором работать сложно и не очень комфортно», – сказал он «Ведомостям». По мнению Калачева, рано или поздно «скамейка запасных» заканчивается.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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