Что сказал Путин на коллегии ФСБ

Что сказал Путин на коллегии ФСБУсиление охраны генералов, угрозы газопроводам и теракт у Савеловского вокзала
Президент России Владимир Путин выступил на ежегодном заседании коллегии Федеральной службы безопасности России. Он заявил, что ведомство вносит значимый вклад в обеспечение суверенитета страны, в защиту безопасности россиян. «В прошедшем 2025 году на всех ключевых направлениях работы вы и ваши коллеги достойно решали поставленные задачи», – обратился политик к участникам встречи.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на утреннем брифинге подчеркивал, что в ходе мероприятия дается оценка уровня безопасности в стране, «в целом фона», а также оценка работы самой ФСБ.
«Ведомости» собрали главные заявления российского лидера в ходе заседания.
О попытках подрыва газопроводов
У Москвы есть информация о готовящихся попытках подрыва трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море.
«Никак успокоиться не могут, не знают, что сделать, чтобы разрушить этот мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами», – сказал Путин.
О теракте у Савеловского вокзала
Взрыв у Савеловского вокзала в Москве, произошедший в ночь на 24 февраля, был осуществлен дистанционно и стал «результатом вербовки» через интернет. «Всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки», – пояснил Путин.
По его словам, Киев прибегает к методам индивидуального и массового террора, потому что не может победить в открытом столкновении. «Ищут любой способ, любой, хоть что-нибудь. Сами себя доведут до какой-то крайней черты, потом пожалеют», – сказал президент.
Об охране генералов
«В полной мере это относится и к лидерам общественного мнения, журналистам, волонтерам, которым постоянно угрожает киевский режим», – добавил глава государства.
О выборах–2026
Предстоящие выборы в Госдуму и другие органы власти, которые запланированы в единый день голосования 20 сентября 2026 г., должны пройти в строгом соответствии с законом. «Чтобы было исключено любое внешнее вмешательство в предвыборную кампанию», – отметил Путин.
Он подчеркнул, что выборы должны «отразить подлинную, суверенную волю народа России».
О задачах на год
Президент призвал к усилению мер по борьбе с терроризмом и подчеркнул важность полной мобилизации ресурсов ФСБ. Он отметил необходимость принять серьезные дополнительные меры для защиты госграницы.
Путин поручил усилить антитеррористическую защищенность объектов энергетики и транспорта, мест массового скопления людей, «максимально прикрыть» критически важные объекты, активно выявлять кадровых сотрудников зарубежных спецслужб и их агентов.
Политик призвал активнее защищать конфиденциальную информацию, «прежде всего военного и стратегического характера», особенно о перспективных разработках.
Более 2000 военнослужащих ФСБ получили госнаграды в 2025 г. Четверо удостоены звания Героя России, один из них посмертно.
Путин особо отметил тех, кто непосредственно участвует в спецоперации, – пограничников, бойцов спецназа, военных контрразведчиков. Конфликт с соседней страной требует от спецслужб максимальной собранности и концентрации, указал он.
В феврале 2025 г. Путин в ходе выступления на заседании коллегии заявил, что все поставленные в 2024 г. ФСБ задачи «в целом решались на высоком уровне», и назвал службу «сильным, надежным и эффективным звеном национальной безопасности». Тогда президент также поручал ФСБ принять дополнительные меры для защиты государственной границы, обеспечить безопасность людей в приграничных населенных пунктах, пресекать попытки расколоть российское общество, предупреждал об активизации иностранных разведок и подчеркивал необходимость бороться с экстремизмом и терроризмом.