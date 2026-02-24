Газета
Главная / Политика /

Что сказал Путин на коллегии ФСБ

Усиление охраны генералов, угрозы газопроводам и теракт у Савеловского вокзала
Анна Бойцова
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин выступил на ежегодном заседании коллегии Федеральной службы безопасности России. Он заявил, что ведомство вносит значимый вклад в обеспечение суверенитета страны, в защиту безопасности россиян. «В прошедшем 2025 году на всех ключевых направлениях работы вы и ваши коллеги достойно решали поставленные задачи», – обратился политик к участникам встречи.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на утреннем брифинге подчеркивал, что в ходе мероприятия дается оценка уровня безопасности в стране, «в целом фона», а также оценка работы самой ФСБ.

«Ведомости» собрали главные заявления российского лидера в ходе заседания.

О попытках подрыва газопроводов

У Москвы есть информация о готовящихся попытках подрыва трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море. 

«Никак успокоиться не могут, не знают, что сделать, чтобы разрушить этот мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами», – сказал Путин.

О теракте у Савеловского вокзала

Взрыв у Савеловского вокзала в Москве, произошедший в ночь на 24 февраля, был осуществлен дистанционно и стал «результатом вербовки» через интернет. «Всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки», – пояснил Путин.

По его словам, Киев прибегает к методам индивидуального и массового террора, потому что не может победить в открытом столкновении. «Ищут любой способ, любой, хоть что-нибудь. Сами себя доведут до какой-то крайней черты, потом пожалеют», – сказал президент.

Об охране генералов

После покушения на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева Путин поручил ФСБ усилить защиту высокопоставленных сотрудников этого ведомства, оборонно-промышленного комплекса, а также представителей государственной и муниципальной власти.

«В полной мере это относится и к лидерам общественного мнения, журналистам, волонтерам, которым постоянно угрожает киевский режим», – добавил глава государства.

О выборах–2026

Предстоящие выборы в Госдуму и другие органы власти, которые запланированы в единый день голосования 20 сентября 2026 г., должны пройти в строгом соответствии с законом. «Чтобы было исключено любое внешнее вмешательство в предвыборную кампанию», – отметил Путин.

Он подчеркнул, что выборы должны «отразить подлинную, суверенную волю народа России».

О задачах на год

Президент призвал к усилению мер по борьбе с терроризмом и подчеркнул важность полной мобилизации ресурсов ФСБ. Он отметил необходимость принять серьезные дополнительные меры для защиты госграницы.

ФСБ будет координировать все действия в случае кибератак

Общество

Путин поручил усилить антитеррористическую защищенность объектов энергетики и транспорта, мест массового скопления людей, «максимально прикрыть» критически важные объекты, активно выявлять кадровых сотрудников зарубежных спецслужб и их агентов.

Политик призвал активнее защищать конфиденциальную информацию, «прежде всего военного и стратегического характера», особенно о перспективных разработках.

Более 2000 военнослужащих ФСБ получили госнаграды в 2025 г. Четверо удостоены звания Героя России, один из них посмертно.

Путин особо отметил тех, кто непосредственно участвует в спецоперации, – пограничников, бойцов спецназа, военных контрразведчиков. Конфликт с соседней страной требует от спецслужб максимальной собранности и концентрации, указал он.

В феврале 2025 г. Путин в ходе выступления на заседании коллегии заявил, что все поставленные в 2024 г. ФСБ задачи «в целом решались на высоком уровне», и назвал службу «сильным, надежным и эффективным звеном национальной безопасности». Тогда президент также поручал ФСБ принять дополнительные меры для защиты государственной границы, обеспечить безопасность людей в приграничных населенных пунктах, пресекать попытки расколоть российское общество, предупреждал об активизации иностранных разведок и подчеркивал необходимость бороться с экстремизмом и терроризмом.

