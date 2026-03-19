Белому дому поручили возобновить работу «Голоса Америки», признанного иноагентом

Белому дому поручили возобновить работу «Голоса Америки», признанного иноагентомКоманда президента может обжаловать это решение
Администрация президента США Дональда Трампа обязана восстановить в должностях 1042 сотрудника «Голоса Америки» (VOA, признан в России иноагентом) к 23 марта 2026 г. Об этом говорится в решении федерального судьи Ройса Ламберта, принятом 18 марта (по московскому времени). Теперь ожидается полный перезапуск редакции VOA и всех его ресурсов на внешнюю аудиторию, которые с 15 марта 2025 г. практически полностью остановили работу по распоряжению Трампа. Белый дом имеет право оспорить это решение.
Еще 10 марта все преобразования, реализуемые назначенцем Трампа Кэри Лейк в агентстве США по глобальным медиа USAGM (куда кроме VOA входит еще ряд СМИ на различных языках), были признаны незаконными тем же судьей Ламбертом в рамках отдельного дела. Согласно постановлению судьи от 17 марта, к концу следующей недели USAGM должны подготовить и продемонстрировать план возобновления вещания.
Год назад президент приказал ликвидировать USAGM – правительственную организацию, куда входит наряду с другими ресурсами и VOA. После этого в оплачиваемый отпуск ушли более 1300 сотрудников редакции. Трамп действовал в рамках одобренного ранее конгрессом США законопроекта о финансировании работы правительства. Курировать процесс по реструктуризации американского международного вещания поручили бывшей телеведущей консервативного телеканала Fox News, идеологической союзнице Трампа Лейк. В марте 2025 г. она была назначена на созданный специально под нее пост старшего советника USAGM. Но в планы Лейк не входило полностью избавляться от структур VOA.
7 мая 2025 г. на своей странице в Х (экс-Twitter) она заявила, что это вещательное агентство будет транслировать программы ультраконсервативного телеканала One America News Network (OAN), который должен был обеспечить VOA свою ленту новостей, другой контент и техническое обеспечение на безвозмездной основе.
В течение года с момента начала реформы VOA его отдельные редакции периодически возобновляли деятельность, и при этом там сохранялась традиционная для этого СМИ редакционная политика. Например, в июне 2025 г. фарсиязычная редакция VOA частично возобновляла вещание на Иран из-за 12-дневной ирано-израильской войны.
Есть вероятность того, что администрация Трампа будет предпринимать попытки оспорить решение суда, но сейчас это вряд ли можно назвать приоритетной задачей на фоне иранской войны и продолжающегося резонанса вокруг материалов Эпштейна, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Трампу проще оказать давление на сотрудников VOA через лояльное руководство в USAGM.
«Пока непонятно, возымеет ли это эффект на журналистов VOA. Но если они будут сопротивляться, то следует ожидать «судебную войну» между ними и Белым домом», – подчеркнул эксперт. По его мнению, у Трампа больше инструментов давления, из которых самый мощный – финансовый. «Все-таки не стоит забывать, что ассигнования одобряет конгресс, который пока контролируется республиканцами. Фискальный год заканчивается в сентябре. Именно в этот период вопрос финансирования деятельности американского иновещания может вновь актуализироваться», – резюмировал Кошкин.