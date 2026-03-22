Золотая ловушка: как клад Central America привел Томаса Томпсона в тюрьму

Золотая ловушка: как клад Central America привел Томаса Томпсона в тюрьмуЗа решеткой национальный герой США позабыл, куда дел сокровища
В начале марта на свободу вышел Томас Томпсон – человек, который из национального героя США превратился в одного из самых разыскиваемых преступников. Он организовал консорциум по поиску сокровищ и действительно разыскал корабль с тоннами золота. Но что пошло не так? Инвесторы не получили ни цента, а судьба драгоценного груза до сих пор остается загадкой.
Утонувшие надежды
В конце 1840-х гг., на волне золотой лихорадки, морские перевозки стали крайне выгодным бизнесом: доставлять золотоискателей и оборудование морем было удобнее всего. В 1852 г. компания Mail Steamship заложила два крупных современных корабля. Один из них – 85-метровый трехмачтовый двухколесный пароход – сначала назвали George Law в честь совладельца компании Джорджа Лоу. Правда, позже судно переименовали в Central America – после того, как тот продал долю в фирме.
Корабль курсировал по маршруту Нью-Йорк – Аспинволл (сейчас – город Колон в Панаме). Путешествие занимало около восьми-девяти дней со средней скоростью 11 узлов (около 20 км/ч), экипаж состоял из 101 человека. 8 сентября 1857 г. судно в очередной раз взяло на борт 477 пассажиров и 30 000 фунтов (13,6 т) золота и отправилось в Нью-Йорк под командованием капитана Уильяма Льюиса Херндона – человека весьма известного для своего времени. В 1851-1852 гг. он возглавлял сухопутную экспедицию в Амазонию и написал об этом книгу, ставшую бестселлером.
Начало плавания складывалось благоприятно: за двое суток Central America преодолел около 500 морских миль (926 км). Однако, когда пароход находился в 125 милях (около 230 км) к югу от Мыса страха в Северной Каролине, разыгрался шторм. 11 сентября в угольном бункере обнаружилась течь. Вода прибывала быстрее, чем ее успевали откачивать, а обнаружить пробоину не удалось: она скрылась глубоко под водой и была завалена углем.
Топливо промокло и стало бесполезным. Чтобы удержать корабль на плаву, команда сожгла остатки сухого угля, а затем начала бросать в топку деревянные предметы и куски обшивки. Около 17:00 давление пара упало настолько, что гребные колеса остановились. Попытка поставить паруса завершилась неудачей: их разорвало ветром.
Потерявший управление корабль развернуло волнами, он накренился так сильно, что по палубе стало невозможно ходить. Чтобы выровнять судно, капитан Херндон приказал срубить переднюю мачту. При падении обломок запутался в тросе и нанес несколько ударов по корпусу, вызвав новые течи. Ночью сорвался якорь и проделал еще одну дыру.
В трюме скопилось уже три метра воды, поэтому капитан Херндон воззвал к помощи пассажиров. Всю ночь добровольцы вручную откачивали воду, но было ясно, что корабль обречен.
На следующий день терпящее бедствие судно заметил проходящий мимо бриг из Бостона The Marine. Из-за шторма он не смог подойти близко, а его спасательные шлюпки были разбиты стихией. На Central America оставалось три неповрежденные лодки. Капитан Херндон решил переправить на них женщин и детей. Их удалось доставить на The Marine, но при высадке две шлюпки повредились. Оставшаяся разбилась, когда вернулась к Central America и ее попытались поднять на борт.
Около 18:30 появился еще один корабль – шхуна El Dorado из Нью-Йорка, также лишившаяся шлюпок. Капитан Херндон попросил оба судна оставаться поблизости в надежде, что шторм утихнет. Тем временем вода поднялась почти вровень с палубой. Команда спешно сколачивала плоты из кусков деревянной палубы.
Вечером 12 сентября 1857 г. корпус не выдержал. Другие суда к тому времени унесло штормом более чем на пять миль в сторону – они смогли подобрать из воды лишь несколько десятков человек. Девять дней спустя другое судно наткнулось в океане еще на трех выживших. Всего на Central America отплыло 578 человек, из них утонули 425.
Это кораблекрушение стало крупнейшим в истории США. Гибель Central America считается одной из причин финансового кризиса, который начался в августе 1857 г. с бегства казначея нью-йоркского отделения банка Ohio Life Insurance and Trust Company с деньгами учреждения, а усугубился долговым кризисом фермеров и лопнувшим пузырем на рынке железнодорожных акций. Доверие к векселям и ценным бумагам стремительно падало, и американские банки рассчитывали пополнить запасы ликвидности за счет золота, перевозимого Central America. Их надежды пошли ко дну вместе с кораблем.
Капитан, верный традиции, до последнего оставался на мостике и погиб вместе с судном. В его честь названы города Херндон в Вирджинии и Пенсильвании, также его имя носили два корабля ВМФ США. Через пару лет после кораблекрушения его дочь Эллен вышла замуж за Честера Алана Артура, который позже стал 21-м президентом США.
Охотник за золотом
Корабль с тоннами золота, покоящийся на морском дне, долгое время будоражил воображение кладоискателей. Прошло больше века, прежде чем его удалось обнаружить.
Молодой инженер Томас Грегори Томпсон родился 15 апреля 1952 г. Он специализировался на морском оборудовании и работал в частном Мемориальном институте Баттеля, известном многими разработками – от брони для танков времен Второй мировой войны до топлива для первой атомной подводной лодки.
По одной из версий, Томпсон с детства бредил кладоискательством. По другой, он мечтал исследовать морские глубины, а поиск затонувших кораблей казался самым простым способом привлечь финансирование для этой цели. Эта мысль укрепилась в нем после годовой стажировки в команде «охотника за сокровищами» Мэла Фишера. Тот прославился в 1985 г., когда поднял с галеона «Нуэстра Сеньора де Аточа» клад из изумрудов и серебра.
В том же 1985 г. Томпсон принялся искать инвесторов для собственного кладоискательского проекта. Чтобы доказать серьезность намерений, он демонстрировал прототип разработанного им глубоководного робота Nemo с дистанционным управлением, который позже установил рекорд того времени по погружению – 2160 м.
Всего за год основанная Томпсоном концессия Columbus-America Discovery Group привлекла $12,7 млн от 161 инвестора. Фишеру потребовалось 15 лет, чтобы отыскать сокровища галеона. Томпсон справился куда быстрее.
В сентябре 1988 г., ровно через 131 год после кораблекрушения, яркий свет осветил корпус Central America, лежащий на глубине около 2100 м. Две роботизированные руки шеститонного Nemo осторожно начали поднимать золотые слитки и монеты. Чтобы сохранить в неприкосновенности, их заливали специальным силиконовым составом, дожидались затвердевания и отправляли на поверхность. Процесс занимал немало времени, но артефакты стоили куда дороже металла, из которого они сделаны.
Так, один из слитков с Central America весом 80 фунтов (около 36 кг) в 2001 г. был продан за рекордные $8 млн, или более $6800 за тройскую унцию. Это больше, чем исторический рекорд котировок фьючерсов на золото, поставленный в январе 2026 г.: более $5600 за тройскую унцию.
«Это золото – одно из крупнейших сокровищ в американской истории, – говорил Томпсон в 1989 г. – История [его находки] – это торжество американских идеалов: свободное предпринимательство вкупе с тяжелым трудом». Большинство американцев превозносили талантливого изобретателя и смелого предпринимателя. Но не все.
Клад нарасхват
39 страховых компаний, которые более века назад застраховали груз Central America, немедленно подали в суд на Columbus-America Discovery Group, утверждая, что золото принадлежит им.
Поначалу Томпсон и концессионеры не придали этому значения и еще год продолжали поднимать золото со дна: судья запретил продавать найденное, но не препятствовал извлечению новых сокровищ. Им удалось обследовать около 5% дна, где были разбросаны обломки корабля, и, по некоторым оценкам, поднять до трех тонн золота.
Однако иск оказался серьезнее, чем казалось. Работы остановили.
Почти 10 лет потребовалось, чтобы отбиться от страховщиков. В конце концов судья постановил: поскольку компании более века не предпринимали никаких усилий по поиску и извлечению застрахованного, 92,2% находок должно принадлежать концессионерам.
В 2000 г. часть добытого – 532 слитка и тысячи монет – были проданы компании California Gold Marketing Group примерно за $52 млн. Из этих денег концессионеры не получили ни цента. Томпсон объяснил им, что все миллионы пошли на выплаты кредитов, оплату юристов и прочие расходы. Ему не слишком поверили.
В 2005 г. терпение двух инвесторов лопнуло и они подали в суд на Томпсона. Позже к ним присоединилось девять из 22 участников в экспедиции: они утверждали, что Томпсон обещал им долю в сокровищах, но не сдержал слово.
Суды снова растянулись на годы. В 2012 г. концессия Columbus-America Discovery Group подала заявление о банкротстве, заявив, что у нее не осталось средств. При этом в 2009 г. у Томпсона обнаружился офшорный счет на островах Кука на $4,16 млн. Кроме того, выяснилось, что из поднятых сокровищ пропало 500 золотых монет. Поскольку каждый артефакт запечатывал перед подъемом в силиконовый кокон, от них остались слепки.
В августе 2012 г. Томпсон должен был явиться на слушание одного из множества судебных дел против него и объяснить, куда делись монеты. Но он пропал – вместе со своей бывшей помощницей, а ныне возлюбленной Элисон Антейкер.
Позже журналисты (среди концессионеров была компания, некогда издававшая газету The Columbus Dispatch) выяснили, что Томпсон давно готовился к бегству. 12 сентября 2008 г. его арестовали на заправочной станции в Джексонвилле (Флорида) по подозрению в хранении наркотиков и неподчинению офицеру. При нем обнаружили девять удостоверений личности, восемь из которых полиция признала поддельными. Но прокуроры по неизвестной причине отказались выдвигать обвинения.
Позолоченные бега
Следователям понадобилась несколько месяцев, чтобы узнать, где скрываются Томпсон и Антейкер. В октябре 2012 г. группа полицейских ворвалась в особняк в Виро-Бич (штат Флорида), который Томпсон снимал под вымышленным именем уже шесть лет за $3000 в месяц. Хозяину он назвал свое настоящее имя, но убедил зарегистрировать сделку на другую фамилию, рассказав, что ему угрожают расправой.
На вилле полицейские нашли следы спешного отъезда, обрывки банковских упаковок от пачек по $10 000, 12 мобильных телефонов, каждый из которых использовался для связи с разными абонентами – от адвокатов до членов семьи, металлические трубы, в которых деньги прятали в земле, и книгу с названием «Как прожить жизнь невидимым» (How to Live Your Life Invisible), открытую на главе «Используйте только наличные».
Томпсон и Антейкер не оставили ни одной зацепки, куда они сбежали. Полиция развесила по всей стране их фотографии – они появились даже на огромных рекламных билбордах вдоль шоссе. Но все было тщетно. «Томпсон, возможно, один из самых умных беглецов, когда-либо разыскиваемых в США», – комментировала полиция.
Удача улыбнулась полицейским через два года, когда кто-то сообщил о женщине, похожей на Антейкер. В начале января 2015 г. агенты действительно обнаружили ее в районе города Палм-Бич (Флорида). Семь часов велась скрытая слежка: Антейкер пересаживалась с автобуса на автобус или внезапно брала такси. Позже выяснилось, что оба беглеца постоянно меняли транспорт, чтобы их было труднее отследить. Но она не заметила «хвоста» и привела агентов к отелю Hilton в пригороде Бока-Ратон. Там обнаружился и 62-летний Томпсон: пара несколько лет снимала номер под вымышленными именами. Они прятались всего в 100 км южнее своего прежнего жилья в Виро-Бич.
Адвокаты Томпсона позже уверяли, что у него аутоиммунное заболевание и вдобавок аллергия, из-за которой он может жить только во влажном теплом климате Флориды. Правда, почти все время пара проводила взаперти в номере стоимостью $200 в сутки, хотя 45-летней Антейкер это явно было в тягость. Персонал отмечал, что она выходила погулять куда чаще, чем Томпсон.
Сделка с памятью
Томпсон и Антейкер пошли на сделку с правосудием. В апреле 2015 г. они согласились, что $425 000, обнаруженные при их аресте, будут конфискованы, Томпсон признает вину в сокрытии сокровищ и неявке в суд в 2012 г., будет приговорен к штрафу в $250 000, 208 часам общественных работ и одному году условного наказания. Но самое главное – Томпсон должен будет помочь концессионерам отыскать 500 золотых монет и другие утаенные им активы.
Как рассказывала Антейкер, она четыре года подряд передавала золото разным получателям. Например, в 2010 г. женщина привезла несколько чемоданов общим весом почти 70 кг в камеру хранения в городе Форт-Лодердейл (Флорида).
Однако в какой-то момент Томпсон внезапно заявил, что все позабыл. Он поклялся судье, что страдает от редкой формы синдрома хронической усталости, из-за чего у него развились проблемы с кратковременной памятью. Единственное, что он помнит, – монеты были переданы в траст в Белизе. Но какой именно траст, через кого и когда – он не мог восстановить в памяти.
Взбешенный окружной судья Алгенон Марбли счел это неуважением к суду и постановил: Томпсон должен сидеть за решеткой и ежедневно выплачивать штраф $1000 до тех пор, пока не вернет концессионерам их золото. Так Томпсон оказался в тюрьме.
Периодически он «вспоминал» о судьбе активов: заключалось новое соглашение с правосудием, назначались точная дата и час, до которых он должен был передать инвесторам информацию о местонахождении золота. Затем Томпсон снова заявлял, что все позабыл. Со временем он стал уверять, что уже рассказал суду все нужные сведения, но теперь их забыл. А в конце концов «позабыл» все, что было прежде.
«Ваша честь, я не знаю, обсуждали мы с вами это раньше или нет, но я не в курсе местонахождения золота, – говорил он в 2020 г. – Я чувствую, что у меня нет способа выйти на свободу».
Так проходил год за годом. Нетрудно подсчитать, что штраф в $1000 в день за год составил $365 000, за пять лет – $1,8 млн. Адвокаты Томпсона попытались оспорить приговор: по закону за неуважение к суду можно назначить максимум 18 месяцев лишения свободы. Но апелляция решила, что дело Томпсона – исключение, ведь речь идет о грубом нарушении сделки с правосудием.
В конце концов все тот же судья Алгенон Марбли не выдержал. В этом году он заявил: «Я больше не убежден, что дальнейшее лишение свободы приведет к соблюдению сделки». Начисление ежедневного штрафа было прекращено, 4 марта 73-летний Томпсон вышел на свободу. При этом за ним до сих пор числится накопленный за годы штраф в $3 335 000, и судебные тяжбы с концессионерами продолжаются.
В 2014 г. подъем сокровищ Central America продолжила другая фирма – Odyssey Marine Exploration. Во время первого же погружения она обнаружила пять золотых слитков общим весом 1000 тройских унций (около 31 кг) и две золотые монеты. Часть вырученных средств передали 161 участнику концессии Томпсона или их наследникам, ведь некоторые из них умерли, не дождавшись этого дня.
Сам Томпсон мог войти в историю как великий инженер и удачливый кладоискатель. Вместо этого он провел несколько лет в бегах, 10 лет за решеткой, а остаток жизни, скорее всего, будет находиться под пристальным наблюдением: власти и концессионеры захотят понять, действительно ли Томпсон забыл о местонахождении золота или попытается тайно до него добраться.