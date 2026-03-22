Золотая ловушка: как клад Central America привел Томаса Томпсона в тюрьму

Удача улыбнулась полицейским через два года, когда кто-то сообщил о женщине, похожей на Антейкер. В начале января 2015 г. агенты действительно обнаружили ее в районе города Палм-Бич (Флорида). Семь часов велась скрытая слежка: Антейкер пересаживалась с автобуса на автобус или внезапно брала такси. Позже выяснилось, что оба беглеца постоянно меняли транспорт, чтобы их было труднее отследить. Но она не заметила «хвоста» и привела агентов к отелю Hilton в пригороде Бока-Ратон. Там обнаружился и 62-летний Томпсон: пара несколько лет снимала номер под вымышленными именами. Они прятались всего в 100 км южнее своего прежнего жилья в Виро-Бич.