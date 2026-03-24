Александр Курдюмов в новом созыве Госдумы вернется во фракцию ЛДПР

Александр Курдюмов в новом созыве Госдумы вернется во фракцию ЛДПРЧлен ЦИК от партии примет участие в выборах в нижнюю палату
Член Центризбиркома от ЛДПР Александр Курдюмов может вновь избраться депутатом Госдумы. Это «Ведомостям» сказали два собеседника в ЛДПР и подтвердил сам Курдюмов. В новый состав ЦИК Курдюмов не вошел, его полномочия заканчиваются на следующей неделе.
Курдюмов сказал «Ведомостям», что планирует принять участие в выборах в Госдуму: «А по федеральной части списка или по региональной группе [приму участие] – это решит съезд ЛДПР». Депутатом он был в течение четырех созывов до перехода в ЦИК.
Он может быть включен в федеральную часть списка ЛДПР, если она будет состоять, как и раньше, из 15 человек – т. е. максимально возможного количества человек, которое можно в нее включить, говорит один из собеседников. Второй источник не исключает, что Курдюмов может выдвинуться по региональной группе в своей родной Нижегородской области или пойти по группе в Челябинской и Свердловской областях.
В партии последние два региона курирует депутат Станислав Наумов. Но он, как писали ранее «Ведомости», планирует пойти на выборы в Госдуму от «Единой России».
Еще в 1994 г. Курдюмов вступил в ЛДПР, возглавлял нижегородское отделение партии. В начале 2000-х гг. работал в администрации Нижегородской области. С 2008 по 2011 г. был ректором Института мировых цивилизаций Владимира Жириновского. Был депутатом Госдумы четвертого, пятого (сложил мандат через год после избрания), шестого, седьмого созывов. В феврале 2021 г. Курдюмов был выдвинут от ЛДПР в состав ЦИК (в 2026 г. партия делегировала Василину Кулиеву). Сейчас занимает пост первого заместителя руководителя центрального аппарата ЛДПР по административному и операционному управлению.
Курдюмов может вернуться в Госдуму на фоне того, что сейчас ЛДПР исключает других партийных ветеранов. В июне 2025 г. из фракции исключили главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. На прошлой неделе из партии оказался исключен зампред комитета по информполитике, информтехнологиям и связи Андрей Свинцов.
Некоторые депутаты рассматривают для себя «запасные» или иные карьерные треки, как Наумов или Владимир Кошелев. «Ведомости» писали, что последний может стать сенатором от Ульяновской или Самарской областей.
«ЛДПР работает в своем привычном режиме: вносит законопроекты, проводит мероприятия и присутствует в СМИ. Сместился акцент в критике соседей по бюллетеню: если раньше ЛДПР критиковала КПРФ, то теперь – «Новых людей», – говорит политолог Павел Склянчук. По его мнению, ЛДПР единственная партия, «про которую можно сказать, что они и не прекращают избирательную кампанию после окончания выборов».
«ЛДПР пока ведет инертную кампанию [перед стартом официальной] без ярких лиц и инициатив с надеждой на административный ресурс против КПРФ», – считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Хотя, возможно, начинать рано, но признаков наличия сильных заготовок для кампании у ЛДПР нет, говорит эксперт.