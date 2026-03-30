Электоральный рейтинг «Единой России» впервые в этом году стал ниже 30%Социологи фиксируют повышение уровня тревожности на фоне ограничений интернета и других событий
Уровень поддержки «Единой России» (ЕР) снизился до 29,3% (-1,3 п. п. за последнюю неделю), следует из данных опроса аналитического центра ВЦИОМ, проведенного 19–22 марта. В январе ее рейтинг на пике составлял 34,8%. Второе место среди парламентских партий вернулось к ЛДПР – 10,7% (+1 п. п.).
«Новые люди» (НЛ) откатились на третью строчку с 10,4% (-0,3 п. п.). После съезда в Санкт-Петербурге в начале марта, где партия акцентировала внимание на своем несогласии с ограничениями интернета, ее поддержка, по данным ВЦИОМа, последовательно росла. 13 марта НЛ впервые стали третьей парламентской силой с 9,5%, обогнав КПРФ. 20 марта партия вышла уже на второе место после ЕР (10,7 и 30,6% соответственно).
Сейчас декларируемый уровень поддержки ЛДПР, НЛ и КПРФ почти одинаковый – в пределах одного процента. В обновленном рейтинге ВЦИОМа коммунисты получают 9,7% (+0,5 п. п.), а «Справедливая Россия» (СР) – 5,8% (+0,5 п. п.). 10,6% готовы проголосовать за непарламентские партии, 10,2% затруднились ответить, а 11,9% не стали бы участвовать в выборах.
Поддержку партий в разбивке на регионы социологи не публикуют. Но, по словам двух близких к администрации президента источников «Ведомостей», в больших городах якобы существенно вырос рейтинг НЛ.
Вторая крупнейшая социологическая компания – ФОМ – фиксирует другие тренды. Согласно опросу 20–22 марта, уровень поддержки ЕР растет – за нее готов проголосовать 41% россиян (+2 п. п.). Второе место также у ЛДПР (10%), третье – у КПРФ (8%), только четвертое – у НЛ (5%), а СР не проходит в парламент с 4%. 18% затруднились ответить.
«Данные еженедельных опросов имеют более высокую волатильность и подвержены влиянию повестки. В то время как в ежемесячных опросах этот фактор более сглажен», – отмечает президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин (работает с ЕР). По его словам, партия рассматривает и использует все продукты и способы изучения общественного мнения. По итогам марта ВЦИОМ зафиксировал рейтинг ЕР в 31%.
Также ФОМ традиционно представил события недели, которые привлекли наибольшее внимание россиян. Среди них – события вокруг Ирана (27%) и новости спецоперации, включая удары беспилотников по России (23%). Другие значимые для респондентов темы – вспышка инфекций и забой скота, в том числе в Новосибирской области (3%), замедление работы Telegram и интернета (по 1%), рост цен (1%), работа властных структур, включая новые запреты и штрафы (1%).
Недовольство властями достигло пика за год, фиксирует ФОМ. Их действия вызывали возмущение у 27% респондентов (+3 п. п. с 8 марта). В конце февраля такое мнение высказывал 21%. Кроме того, критические высказывания в адрес властей за последний месяц слышали от окружающих 30% опрошенных (+2 п. п. с 8 марта). С середины февраля также вырос уровень тревожности – с 39 до 43%.
Колебания рейтинга партий происходят время от времени, но для ЕР чувствительным кажется период конца лета – начала осени, активной фазы избирательной кампании, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Партии важно, чтобы в это время не было пика или спада, говорит он.
В целом сказывается дефицит позитивных новостей, полагает эксперт. Среди вызовов – рост инфляции, проблемы бюджетов и бизнеса, блокировки мессенджеров, общий дефицит эмпатии власти, особенно проявившийся в контексте ограничения интернета, «за который никто не берет на себя ответственность», уточняет он.
«Эти события накапливаются, а особенно позитивных событий [нет], которые компенсируют эти проблемы и к которым будет внимателен по крайней мере лоялист. Я думаю, что в 2026 г. есть дефицит подобного рода новостей и это касается рейтингов всех институтов власти, включая ЕР», – сказал Виноградов «Ведомостям».
Выборы – это хорошее время для управления накопившимся негативом, гневом, а иногда возможность как-то его выплеснуть, рассуждает эксперт. Иначе он выплескивается «в другие истории» – как в случае с забоем скота в Новосибирской области и внедрением нацмессенджера, реакция части населения на которые оказалась более масштабной по эмоции, чем сами поводы, считает Виноградов.
«Некое накопление раздражения существует, и выборы могли бы быть способом его выплеснуть. Но сегодня такой сценарий не кажется вероятным. В большей степени ставится задача переподтверждения позиции действующей власти, нежели управления возможными социальными рисками», – заключил эксперт.
«Ведомости» направили запрос в ЕР.