Как Россия выступила на форуме дипломатов в Анталье

Как Россия выступила на форуме дипломатов в АнтальеКонфликты вокруг оказались в центре внимания
Форум в Анталье 17-19 апреля в пятый раз собрал представителей дружественных Турции государств с пяти континентов. На второй день его посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров, прибыв сюда через Москву из Китая.
Челнок для турецкого ковра
Пятый форум в Анталье собрал лидеров, министров и экспертов – в основном из стран, которых можно назвать младшими союзниками Турции на Ближнем Востоке и других регионах. Часть из них числится в созданной Анкарой Организации тюркских государств. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что его страна на форуме общается не только со своими ближневосточными и средиземноморскими партнерами, но и союзниками «на Кавказе, в Центральной Азии, на Балканах».
Были на форуме внерегиональные партнеры – вроде России, США, африканских и даже латиноамериканских стран. Красноречиво влияние Анкары демонстрировала персона генсека ОБСЕ Фертдуном Сенирлиоглу – бывшего министра иностранных дел Турции в 2015 г. В июле 2026 г. в Турции произойдет мероприятие, подчеркивающие ее связь и с Западом в целом – саммит НАТО.
Фидан подчеркнул, что, пока с 2010-х гг. мир находится «в состоянии свободного падения» из-за конфликтов на Украине, в Газе и вокруг Ирана, Турция «старается вести дипломатию, а не войну» и «стимулировать стороны» конфликтов вести диалог. По словам заместителя декана Восточного факультета Государственного академического университета восточных наук Григория Лукьянова, нынешний форум в Анталье – результат активизации Турции при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане, инструмент демонстрации роли глобального игрока, решающего проблемы в своем регионе и вне его.
Красная нить Ирана
Мероприятие в Анталье прошло в канун истечения перемирия в войне США и Израиля с Ираном. Форум прошел в атмосфере робкой надежды на новую американо-иранскую встречу в Пакистане.
Представители Исламабада и других переговорщиков в Анталье были, но не общались прямо. От Ирана был заместитель министра иностранных Арагчи Саид Хатибзаде, от США – посол в Турции и спецпредставитель в Сирии Томас Баррак (официальным гостем он не был). От Пакистана присутствовал премьер Шахбаз Шариф и глава МИД страны Мохаммад Исхак Дар.
Организатором челночной дипломатии вокруг Ирана в кулуарах и переговорных комнатах анталийского Nest Convention Center стал турецкий министр Фидан. В первый день он собрал коллег из Саудовской Аравии, Египта, Пакистана и обсудил с ними войну вокруг Ирана.
На всех война влияет экономически из-за падения трафика в Ормузском проливе – маршруте для 20% экспортируемой нефти мира. В Турции бензин подорожал на треть, о чем говорили цены на АЗС в Анталии выше 60 лир/л (102 руб. за литр), впрочем, в марте они превышали и 70 лир/л (119 руб. за литр).
17 апреля на открытии форума министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил об «открытии» Тегераном Ормуза для всех судов по согласованному, подконтрольному ему и платному маршруту до конца перемирия. Это остудило цены на нефть на 10% за день из-за надежд на рост трафика.
Но лидер США Дональд Трамп заявил, что блокаду не снимет. И уже Хатибзаде, балансируя «пряник» Арагчи, подчеркнул в Анталье, что Иран не согласится, как в 12-дневной войне 2025 г., на временное перемирие, и мир возможен лишь если США «отступят со своих максималистских позиций». 18 апреля Иран вновь ограничил проход коммерческих судов через Ормузский пролив. Причиной названы действия США, которые, по утверждению иранской стороны, из-за нарушений обязательств продолжают совершать акты «пиратства» и «морского разбоя» под предлогом так называемой блокады.
Союзный США Израиль в Анталье представлен не был. Более того, Анкара в преддверие форума раскритиковала его политику в регионе, представив себя следующей целью после Ирана, как выразился Фидан.
18 апреля на форуме Фидан упрекнул Израиль в экспансии и неуважении к суверенитету и территориальной целостности соседей по региону, включая Палестину и Ливан под предлогом обеспечения безопасности. Посол США Баррак на полях форума примирительно заверил его гостей, что Вашингтон способствует израильско-сирийской и иной нормализации «там, где нужно».
По словам старшего научного сотрудника Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николая Сухова, форум в этот раз не используется ключевыми сторонами для прямых переговоров, не обладает мандатом на посредничество по Ирану. «Переговорный процесс идет на другой площадке. Его текущая архитектура: Пакистан – операционный посредник, Турция – координационный и коммуникационный хаб, Саудовская Аравия и Египет – политическая легитимация», – отмечает Сухов.
Куда ведет нить Москвы
От новой протурецкой Сирии на форуме были временный президент Ахмед аш-Шараа и министр иностранных дел Асаад аль-Шейбани. Они второй год подряд в Анталье. В 2025 г. аш-Шараа еще прорывал дипломатическую изоляцию под крылом Турции. Повестка тут шире чем присутствие российских военных баз, считает Лукьянов, а с учетом превращения Сирии в поле соперничества и даже конфронтации Турции и Израиля Россия в перспективе востребована тут как посредник.
На форуме также присутствовали лояльный Турции лидер автономного Иракского Курдистана Масуд Барзани, пограничного и с Сирией, и с Ираном. Барзани – в центре регионального кризиса, учитывая военное присутствие США на своей территории и слухи об их желании использовать курдов против Ирана в начале войны. Лукьянов считает, что с потерей «Лукойлом» Ирака из-за американских санкций и шаткого положения иракского Курдистана, конфликтующего с центральным правительством, иракские курды и Москва могли бы найти точки соприкосновения.
Но в этот раз, в отличие от прошлого года, встретиться российскому министру с Барзани не пришлось.
Зато утром 18 апреля Лавров встретился со своим турецким коллегой Фиданом. Еще в Китае российский министр контактировал 14 апреля по иранской проблеме по телефону и с Фиданом, и с Арагчи, и с коллегой из ОАЭ Абдаллой ибн Заидом Аль Нахайяном.
По словам Лукьянова, контакты с Фиданом шире иранской и палестинской проблемы. Не случайно был в Анталье и глава МИД Украины Андрей Сибига. Турция – уже традиционный посредник на украинском треке, говорит эксперт: «Пересекающийся вопрос – безопасность судоходства в Черном и Средиземном морях, включая Ливию, у берегов которой было нападение на газовоз с российским газом. Впервые у Москвы с Триполи возник такой общий вопрос».
Качество турецкой ткани
В Анталье, по словам Сухова, шла синхронизация позиций, предварительная координация посредников, а площадка встроена в более широкую архитектуру как внешний подготовительный контур, а не место договоренностей. Иран центральная, но не обсуждаемая напрямую проблема, ведь представители сторон были разного статуса (например, Иран – замминистра, США – посол).
Прямых контактов у вовлеченных в иранскую проблему было мало, указывает Сухов. Например, в отличие от Фидана, Лавров из арабских коллег встретился лишь с премьером ПНС в Ливии.
«Итог Антальи – продолжение контактов по Ирану, но вне площадки – через Пакистан. Турция координатор, но не медиатор. Россия, союзник Ирана – вне переговорного «ядра», – говорит Сухов.
Лукьянов видит участие в форуме для России, пусть и на внешнем контуре проблем, полезным и рациональным с учетом того, что она может обсудить проблемы с Турцией и с ее младшими партнерами. В переговорах в Пакистане Россия не участвует, а с их участниками может контактировать по другим каналам.