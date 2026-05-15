Главная / Политика /

В Кремле попросили искусственно не завышать результаты выборов

Кампания по выборам депутатов Госдумы должна будет носить терапевтический характер, говорят источники «Ведомостей»
Максим Иванов
Максим Стулов / Ведомости

Регионам дали новые установки относительно наступающей кампании по выборам депутатов Госдумы, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к администрации президента (АП) и один в АП. Совещание на Старой площади с участием руководителей управлений внутриполитического блока Кремля и «Единой России» (ЕР) провел первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Кириенко, как говорят два источника «Ведомостей», говорил о необходимости аккуратно подойти к легитимности выборов. Это значит, надо грубо и искусственно не завышать результат кампании, чтобы не было сомнений в ее итогах, поясняет один из собеседников.

Также они уточняют, что обсуждались социологические показатели партий (в том числе ЕР) на входе в кампанию. Во время обсуждения легитимности как возможный ориентир называли прошлую кампанию 2021 г., говорят два источника «Ведомостей». Тогда при явке 51,72% единороссы набрали 49,8% голосов по спискам. Такой результат вполне приемлем, отмечает один из собеседников.

Прежняя формула

До этого на некоторых площадках (в том числе в «Сенеже») для региональных чиновников транслировали иные установки (в прошлом году: результат не менее 55% при явке 55%).

При этом думские выборы (впервые в условиях спецоперации) должны проходить с учетом особенностей этого времени, говорили на совещании. В частности, регионы должны понимать, что надо думать о необходимости обеспечить безопасность, в том числе от «провокаций Киева».

Важным фактором, который назвал Кириенко, становится участие в выборах ветеранов спецоперации, говорит источник «Ведомостей». Нужно «не забывать» даже про тех, кто не прошел праймериз, заявил он. ЕР сообщила, что всего в праймериз участвует 4400 человек, из них 535 – бойцы СВО.

Сама по себе избирательная кампания должна иметь «терапевтический характер» для граждан, сказал один из собеседников «Ведомостей». А значит, тревожность необходимо снизить, перестраиваться под требования момента, говорит источник. Он провел параллель с выборами после пенсионной реформы, когда общество было напряжено.

О том, что единороссы работают над избавлением от ассоциаций с запретами, «Ведомости» писали 13 мая со ссылкой на источники. Депутатам партии рекомендовано предлагать инициативы, которые не были бы направлены на различные запреты, а, напротив, разрешали бы какие-либо действия людям, говорили они.

Хотите скрыть рекламу?