В Кремле попросили искусственно не завышать результаты выборов

В Кремле попросили искусственно не завышать результаты выборовКампания по выборам депутатов Госдумы должна будет носить терапевтический характер, говорят источники «Ведомостей»
Регионам дали новые установки относительно наступающей кампании по выборам депутатов Госдумы, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к администрации президента (АП) и один в АП. Совещание на Старой площади с участием руководителей управлений внутриполитического блока Кремля и «Единой России» (ЕР) провел первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Кириенко, как говорят два источника «Ведомостей», говорил о необходимости аккуратно подойти к легитимности выборов. Это значит, надо грубо и искусственно не завышать результат кампании, чтобы не было сомнений в ее итогах, поясняет один из собеседников.
Также они уточняют, что обсуждались социологические показатели партий (в том числе ЕР) на входе в кампанию. Во время обсуждения легитимности как возможный ориентир называли прошлую кампанию 2021 г., говорят два источника «Ведомостей». Тогда при явке 51,72% единороссы набрали 49,8% голосов по спискам. Такой результат вполне приемлем, отмечает один из собеседников.
Прежняя формула
При этом думские выборы (впервые в условиях спецоперации) должны проходить с учетом особенностей этого времени, говорили на совещании. В частности, регионы должны понимать, что надо думать о необходимости обеспечить безопасность, в том числе от «провокаций Киева».
Важным фактором, который назвал Кириенко, становится участие в выборах ветеранов спецоперации, говорит источник «Ведомостей». Нужно «не забывать» даже про тех, кто не прошел праймериз, заявил он. ЕР сообщила, что всего в праймериз участвует 4400 человек, из них 535 – бойцы СВО.
Сама по себе избирательная кампания должна иметь «терапевтический характер» для граждан, сказал один из собеседников «Ведомостей». А значит, тревожность необходимо снизить, перестраиваться под требования момента, говорит источник. Он провел параллель с выборами после пенсионной реформы, когда общество было напряжено.
О том, что единороссы работают над избавлением от ассоциаций с запретами, «Ведомости» писали 13 мая со ссылкой на источники. Депутатам партии рекомендовано предлагать инициативы, которые не были бы направлены на различные запреты, а, напротив, разрешали бы какие-либо действия людям, говорили они.