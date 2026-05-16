Ядерный ответ и традиционные ценности: как в мире меняют конституции

Ядерный ответ и традиционные ценности: как в мире меняют конституцииКНДР прописала в Основном законе действия на случай гибели Ким Чен Ына
На минувшей неделе власти КНДР внесли поправки в Конституцию страны, согласно которым в случае гибели ее лидера Ким Чен Ына по противнику будет автоматически нанесен ядерный удар. Также из Основного закона было исключено положение о мирном воссоединении с Южной Кореей, превратившейся во «враждебное государство». Где еще и как меняли конституцию за последние годы, – в подборке «Ведомостей».
Казахстан
15 марта 2026 г. в Казахстане прошел референдум, по результатам которого была принята новая Конституция (вступит в силу 1 июля). Документ оказался практически полностью переписан: изменения коснулись более 80% статей.
В новом Основном законе двухпалатный парламент, состоящий из Мажилиса и Сената, заменен однопалатным Курултаем, в котором будут заседать 145 депутатов с пятилетним сроком полномочий. Восстановлен пост вице-президента, существовавший с 1991 по 1996 г. Институт брака закреплен как союз мужчины и женщины. Кроме того, изменен статус русского языка: если сейчас он используется в госучреждениях «наравне с казахским», то после вступления новой Конституции в силу будет употребляться «наряду с казахским».
Никарагуа
14 января 2026 г. Национальная ассамблея Никарагуа ратифицировала конституционные реформы, вступившие в силу после официального опубликования 16 января. Принятый документ закрепил отмену двойного гражданства: никарагуанцы, получающие иностранный паспорт (в том числе США), автоматически теряют его на родине. Те же, кто хочет получить гражданство Никарагуа, сначала должны отказаться от прежнего подданства. Исключение составляют лишь представители других стран Центральной Америки.
Кроме того, введена форма «совместного президентства»: Даниэль Ортега и его супруга Росарио Мурильо официально признаны равноправными главами государства. Также документ предусматривает создание «Патриотических резервных военных сил» и добровольной полиции, полностью подчиненных исполнительной власти.
Мексика
В сентябре 2024 г. в Мексике был принят пакет конституционных поправок, масштабно реформировавших судебную систему. В стране введено всенародное избрание федеральных судей, включая членов Верховного суда. Количество членов высшей инстанции сокращено с 11 до девяти, а срок их полномочий – с 15 до 12 лет. Кроме того, создан Судебный дисциплинарный трибунал, который состоит из пяти человек, избираемых всенародным голосованием на один шестилетний срок, а также институт «анонимных судей» для процессов, связанных с организованной преступностью.
Люксембург
1 июля 2023 г. в Люксембурге вступила в силу новая Конституция, ставшая результатом более чем десятилетних усилий правительства по ее модернизации. Принятый документ закрепил права на защиту данных и создание семьи, а также ввел государственные цели по обеспечению населения жильем и работой.
Была существенно пересмотрена роль монарха: Великий герцог отстранен от политического вмешательства, у него изъято право чеканки монет и принятия присяги должностных лиц . Для усиления независимости судебной власти создан Национальный совет юстиции.
В марте 2026 г. Люксембург стал второй страной в мире после Франции, конституционно закрепившей право на аборт и доступ к контрацепции.
Белоруссия
27 февраля 2022 г. в Белоруссии состоялся республиканский референдум, по итогам которого были приняты дополнения в Конституцию (вступили в силу 15 марта). Всебелорусское народное собрание официально стало высшим представительным органом народовластия, определяющим внутреннюю и внешнюю политику.
Было введено ограничение на два срока для президента. Также уточнен статус главы государства: установлена неприкосновенность после отставки и возможность стать пожизненным членом Совета Республики.
Кроме того, введена обязанность государства защищать персональные данные, а граждан – заботиться о здоровье и сохранении исторической памяти. При этом из документа было исключено положение о нейтралитете. Вместо этого в Основной закон добавили норму о недопущении военной агрессии с территории страны.
Россия
С 25 июня по 1 июля 2020 г. в России прошло общероссийское голосование, по результатам которого были приняты поправки в Конституцию (вступили в силу 4 июля).
Они сняли ограничение на количество президентских сроков для действующего главы государства, определили статус Госсовета, а также расширили полномочия парламента по утверждению членов правительства. Кроме того, поправки закрепили в Основном законе социальные гарантии (индексация пенсий и МРОТ), приоритет российского законодательства над международным и традиционные семейные ценности.