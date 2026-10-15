Дональд Трамп пытается продать СПГ Аляски

Дональд Трамп пытается продать СПГ АляскиПока удалось уговорить лишь Тайвань
Власти Китайской Республики на Тайване 14 октября подтвердили, что планируют инвестировать до $4,4 млрд в проект по строительству газопровода и терминала для сжиженного природного газа (СПГ) на Аляске, а затем закупать оттуда около 6 млн т в год. Первым о договоренности по СПГ с Тайванем в ночь на 14 октября по мск объявил президент США Дональд Трамп, выступая на Аляске на предвыборном митинге перед промежуточными выборами в конгресс. «Тайвань только что согласился покупать 30% газа, поступающего по газопроводу, в течение следующих 20 лет. Это гарантирует успех. Это одно из крупнейших обязательств в истории в какой бы то ни было сфере. Это одна из крупнейших сделок», – сказал он. По словам Трампа, в рамках сделки Тайвань обязуется закупить СПГ на сумму от $70 млрд до $80 млрд в течении следующих 20 лет.
Позже пояснения министерства экономики Тайваня привело Radio Taiwan International. Там сообщили, что государственная нефтегазовая компания CPC Corporation в марте 2025 г. подписала с США соглашение о намерениях. Согласно имеющимся планам, она будет ежегодно закупать 6 млн т СПГ, участвуя в финансировании проекта, но конкретные условия инвестиций и закупок пока не определены. Отмечается, что если проект будет реализован по графику, то поставки газа с Аляски на Тайвань могут начаться уже в 2032 г. Как считают в Тайбэе, прямой маршрут через Тихий океан позволит диверсифицировать источники энергоснабжения острова и «снизить геополитические риски».
Предполагается, что газ будет транспортироваться с месторождений на севере Аляски по подземному газопроводу до терминала в Найкиски, откуда СПГ будет идти на экспорт на мировые рынки, прежде всего в Азию. Возможность сооружения масштабной энергетической инфраструктуры на территории Аляски обсуждается как минимум со второй половины 2000-х гг. В 2007 г. обсуждался проект газопровода для прокачки газа из северных районов штата в южные. Именно тогда местные власти заявили о готовности рассмотреть заявки на сооружение трубопровода. В 2008 г. в качестве основного подрядчика была заявлена канадская компания TransCanada Corp. (ввод в эксплуатацию предполагался к 2018 г., писала газета Anchorage Daily). Но уже в 2014 г. соглашение между Аляской и TransCanada было отменено из-за падения цен на газ.
По данным отраслевого журнала Energy, Oil & Gas Magazine, реализация проекта с газовым терминалом в современных условиях может обойтись в $44 млрд. Кроме того, протяженность трубопровода составит 1300 км. По проекту компании Glenfrane LLC (согласно официальному сайту проекта Alaska LNG, доля Glenfrane совместно с властями штата в нем составляет 75%, остальные 25% принадлежат компании Alaska Gasline Development Corporation) оценка его стоимости варьируется в диапазоне от $44,5 млрд до $54,5 млрд. Первые поставки СПГ ожидаются не ранее 2031 г. при условии соблюдения сроков строительных работ. Согласно Reuters, затраты на Аляске в пересчете на единицу производственной мощности могут более чем вдвое превышать показатели СПГ-проектов на побережье Мексиканского залива. Тайвань входит в топ-10 импортеров СПГ в мире (в целом его зависимость от импорта газа достигает 99,7%), в основном он получает его из Катара, Малайзии и Индонезии.
И пока среди азиатских партнеров Трампа никто, кроме Тайваня, прямо не согласился инвестировать в проект. Так, 30 сентября 2026 г. Трамп объявил, что Южная Корея инвестирует всего $200 млрд в энергетическую инфраструктуру США, и в том числе $54 млрд – в проект на Аляске. Но в министерстве торговли Южной Кореи опровергли наличие таких конкретных договоренностей. «США вышли за рамки того, что мы согласовали в отношении СПГ-проекта на Аляске. Стороны договорились начать работать над проектом при условии его коммерческой целесообразности по меморандуму о взаимопонимании и при соответствии всем юридическим требованиям», – заявило ведомство. На это 2 октября Трамп попросил «передать им: если они вскоре не заключат сделку, я удвою» [их обязательства].
Впервые же об участии Сеула в проекте на Аляске в Белом доме говорили еще при заключении сторонами крупной торговой сделки в сентябре 2025 г., но и тогда в Южной Корее говорили о своем участии в крайне осторожных формулировках. Кроме того, в 2025 г. Трамп заявлял, что и Япония «создает совместное предприятие с нами на Аляске для СПГ» и что проект якобы интересен и Китаю. Власти этих двух стран не подтверждали достижения каких-либо договоренностей.
В августе 2025 г. президент России Владимир Путин, который встречался с Трампом на Аляске, заявлял, что Москва обсуждает с США возможность совместной работы по получению СПГ как в российской Арктике, так и на Аляске. В феврале 2026 г. The New York Times сообщала, что «Новатэк» ведет переговоры о потенциальном использовании своих технологий для СПГ на Аляске. В «Новатэке» подтвердили факт переговоров, но не заключение сделки.
Проект Аляска СПГ очень дорогой и американцы вынуждены использовать политические рычаги давления на союзников, так как добровольно в него вкладываться они не спешат, объясняет эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков. Ведь аналогичный объем затраченных средств можно вложить в какой-нибудь иной проект, более масштабный или гарантирующий большие объемы поставок СПГ. Помимо экономической целесообразности в проекте есть ряд и технологических сложностей, и бюрократических препон, в том числе согласование с местным населением. Сумма препятствий ведет к тому, что реально проект «никому не интересен», и речь идет о возможности привлечения лишь политически мотивированных инвесторов, считает эксперт.
У Тайваня критическая ситуация с энергоресурсами, они готовы вписываться деньгами почти в любой проект и конкретно в его случае речь идет не только о политическом аспекте, говорит директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. Раньше на Тайвань поступали энергоресурсы даже из России через Китай, но, видимо, сейчас этого не происходит из-за обострения отношений острова с материком, говорит Маслов.
Концептуально проект реализуем, но нет никаких гарантий, что дойдет даже до первых этапов работ, сказал генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Эксперт видит в этой инициативе пока только признаки соответствия политической конъюнктуре, выгодной Трампу и республиканцам в преддверии промежуточных выборов. «Он создает позитивную картинку про привлечение иностранных инвестиций», – сказал Бурмистров. В таких условиях, подчеркнул он, особенно при перспективе изменения соотношения сил в конгрессе, а также избрания другого президента в 2028 г., долгосрочность подобных проектов ставится под вопрос.
Трамп использует эту новость для повышения электоральных шансов республиканцев непосредственно в Аляске, где республиканцы впервые за долгие годы могут проиграть выбора в сенат США, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин.