Дональд Трамп пытается продать СПГ Аляски

Власти Китайской Республики на Тайване 14 октября подтвердили, что планируют инвестировать до $4,4 млрд в проект по строительству газопровода и терминала для сжиженного природного газа (СПГ) на Аляске, а затем закупать оттуда около 6 млн т в год. Первым о договоренности по СПГ с Тайванем в ночь на 14 октября по мск объявил президент США Дональд Трамп, выступая на Аляске на предвыборном митинге перед промежуточными выборами в конгресс. «Тайвань только что согласился покупать 30% газа, поступающего по газопроводу, в течение следующих 20 лет. Это гарантирует успех. Это одно из крупнейших обязательств в истории в какой бы то ни было сфере. Это одна из крупнейших сделок», – сказал он. По словам Трампа, в рамках сделки Тайвань обязуется закупить СПГ на сумму от $70 млрд до $80 млрд в течении следующих 20 лет.