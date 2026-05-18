RTSI1 134,62-0,92%RGBI119,53+0,1%CNY Бирж.10,711-0,53%IMOEX2 633,84-0,94%RGBITR783,87+0,19%
Главная / Политика / Интервью /

Александр Бельский: «Перед «Единой Россией» всегда стоит только внутренний вызов»

Спикер заксобрания Санкт-Петербурга о планах развития города, шансах ЕР и своем будущем
Дарья Вараксина
Евгений Мездриков
Спикер заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский
Спикер заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский / Алексей Орлов / Ведомости
Главное
  • Об ограничениях на мессенджеры и использовании Max

Председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга, секретарь регионального отделения «Единой России» (ЕР) Александр Бельский считается одним из ближайших соратников губернатора Александра Беглова. Он начинал политическую карьеру в Курортном районе, который в 1999–2002 гг. возглавлял нынешний руководитель города. Затем курировал в администрации Беглова внутреннюю политику, а с 2021 г. выстраивает отношения двух ветвей власти в качестве спикера парламента. Источники «Ведомостей» в феврале предполагали, что Бельский может возглавить группу ЕР по Петербургу на выборах в Госдуму и избраться в нижнюю палату. На праймериз он не заявился, но у потенциальных лидеров региональных групп есть возможность обойти эту процедуру и попасть в списки непосредственно на съезде ЕР. Сам Бельский говорит, что не думал об уходе с поста спикера. В интервью «Ведомостям» (и «Ведомости Северо-Западу») он рассказал, каковы задачи ЕР на осенних выборах, как работается с новым полпредом Игорем Руденей, когда стартует программа расселения хрущевок и с чего начинать введение платного въезда в центр Петербурга.

«Я пользуюсь Max и не вижу в этом никаких проблем»

– В Петербурге, Москве и других городах сохраняются проблемы с мобильным интернетом, ограничения вводились и в дни майских праздников. А в Петербурге эти перебои становятся особенно заметными при проведении крупных форумов и атаках на инфраструктуру. На ваш взгляд, возможны ли более точечные, а не веерные ограничения?

– Мы действуем так, как возможно технологически. В Петербурге есть точки доступа WiFi, которые предоставляет «Ростелеком». Пока их недостаточно много, город не полностью покрыт, но все равно это эффективно. Тем не менее, когда на фоне сбоев мобильного интернета жители активнее пользуются бесплатными точками WiFi, нагрузка увеличивается. Эти сложности понятны, с «Ростелекомом» мы находимся в плотном контакте, для того чтобы развивать эту сеть.

На сегодняшний момент ограничения связаны в первую очередь с безопасностью. Интернет не является жизнеобеспечивающим фактором, хотя это и удобная вещь, а беспилотники представляют серьезную угрозу и опасность. Поэтому, если говорить про ограничения, правоохранители делают правильный выбор. Их основная задача – обеспечить безопасность жителей.

– Тема отключения интернета и других цифровых ограничений, на ваш взгляд, накладывает фон на кампанию по выборам в Госдуму и заксобрание?
