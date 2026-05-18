Председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга, секретарь регионального отделения «Единой России» (ЕР) Александр Бельский считается одним из ближайших соратников губернатора Александра Беглова. Он начинал политическую карьеру в Курортном районе, который в 1999–2002 гг. возглавлял нынешний руководитель города. Затем курировал в администрации Беглова внутреннюю политику, а с 2021 г. выстраивает отношения двух ветвей власти в качестве спикера парламента. Источники «Ведомостей» в феврале предполагали, что Бельский может возглавить группу ЕР по Петербургу на выборах в Госдуму и избраться в нижнюю палату. На праймериз он не заявился, но у потенциальных лидеров региональных групп есть возможность обойти эту процедуру и попасть в списки непосредственно на съезде ЕР. Сам Бельский говорит, что не думал об уходе с поста спикера. В интервью «Ведомостям» (и «Ведомости Северо-Западу») он рассказал, каковы задачи ЕР на осенних выборах, как работается с новым полпредом Игорем Руденей, когда стартует программа расселения хрущевок и с чего начинать введение платного въезда в центр Петербурга.