Правительство внесло в Думу законопроект о переносе в интернет слушаний по градостроительству

Правительство предложило проводить в интернете общественные обсуждения проектов в сфере градостроительства. Как сообщает сайт кабмина, в Госдуму вносится соответствующий законопроект. Предлагается переход от процедуры публичных слушаний к процедуре общественных обсуждений, которые могут проводиться и в интернете, объясняет пресс-служба правительства. В результата значительно повысится уровень информирования граждан о градостроительном проекте и участие в общественных обсуждениях станет максимально удобным для жителей, считают чиновники. Предусмотренная ныне законодательством форма публичных слушаний предполагает только личное участие сограждан в этой процедуру, напоминают они. «Принятие законопроекта расширит способы влияния граждан на принятие градостроительных решений, позволит привлечь к проведению общественных обсуждений максимальное число граждан с минимальными затратами времени и материальных ресурсов. Это позволит принимать более сбалансированные управленческие решения», - говорится в сообщении.

Представляемый на суд общественности проект предлагается размещать на официальном сайте органа, который будет уполномочен проводить общественное обсуждение и (или) в региональной информационной системе, подключённой к интернету. Также предлагается проводить экспозиции проектов с консультациями посетителей экспозиций.

Общественные обсуждения должны обеспечивать возможность участия в них всех категорий граждан, говорится в законопроекте. Тем, у кого нет доступа к интернету, предлагается выразить мнение в письме в адрес уполномоченного органа или в журнале учета посетителей экспозиции. Все предложения и замечания участников обсуждений должны будут регистрироваться и обязательно рассматриваться, а результаты должны быть отражены в заключительном документе, который обязательно будет публиковаться.

К протоколам о результатах общественных обсуждений законопроект предлагает прилагать перечень их участников, включающий необходимые сведения о них, а также документы, подтверждающие эти сведения. Это позволит существенно уменьшить число случаев привлечения заинтересованными сторонами лиц, не имеющих в соответствии с законодательством отношения к тематике проводимых общественных обсуждений, полагают в правительстве.