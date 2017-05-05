Пожар в Лубянском проезде в Москве ликвидирован

В 11.15 мск пожар в выселенном здании в центре Москвы был ликвидирован, говорится в сообщении столичного ГУ МЧС. Сведений о пострадавших не поступало. О причинах пожара пока не сообщается. Сотрудники МЧС приступили к разбору завалов в выгоревшем здании.

Как сообщалось, пожар вспыхнул сегодня утром в здании по адресу Лубянский проезд, 19. По предварительным данным, загорелся мусор. Огонь распространился на площадь 3000 кв. м, пожару был присвоен третий ранг. На месте работали 50 единиц пожарно-спасательной техники и 158 человек личного состава, привлекались два вертолета с водой.

Из-за пожара в центре Москвы образовалась автомобильная пробка, сообщает «Интерфакс». Затруднено движение по Лубянскому проезду, затор растянулся от улицы Солянка до Яузского бульвара. Объехать данный участок можно по Бульварному кольцу.