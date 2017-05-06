После пожара на юго-западе Москвы госпитализированы 11 человек

Более 30 человек пострадали в результате пожара в высотном здании на юго-западе Москвы, 11 из них госпитализированы. «В настоящее время госпитализированы 11 человек, один из них находится в тяжелом состоянии, но с положительной динамикой», — сообщил заместитель директора научно-практического Центра экстренной медицинской помощи Сергей Гуменюк.

Пожар произошел в высотном жилом здании на ул. Профсоюзной, д. 64, кор. 2, которое расположено на территории жилищного комплекса «Дирижабль». Загорелись 54 погонных метра кабеля. Спасатели эвакуировали из здания 70 человек.