Парламент КНДР направил Конгрессу США ноту протеста

Верховное народное собрание КНДР направило Палате представителей Конгресса США ноту протеста из-за недавно введенных новых санкций. Об этом сообщает АР, отмечая, что представители руководства КНДР нередко выражают протесты, но заявление в адрес именно конгрессменов - это редкое явление. Как сообщило северокорейское информационное агентство ЦТАК, нота от имени комитета ВНС по иностранным делам была направлена в США 12 мая. АР напоминает, что у КНДР и США нет официальных каналов связи, поэтому непонятно, как именно американская сторона получит этот документ.

Ужесточение санкций северокорейские депутаты назвали «ненавистническим действием против человечности», цитирует АР. Они предположили, что конгрессмены «неверно оценивают обстановку на Корейском полуострове», не знают об истинных причинах напряженности в двусторонних отношениях, цитирует ТАСС, поэтому и приняли решение, которое «нарушает принципы невмешательства во внутренние дела других государств». Авторы послания рекомендуют Палате представителей «сосредоточить внимание на обеспечении прочного мира и безопасности на полуострове, в том числе законопроектах, призванных покончить с враждебным курсом Вашингтона в отношении Пхеньяна». КНДР «будет активизировать меры по укреплению ядерного потенциала сдерживания до тех пор, пока американские конгрессмены принимают такие нацеленные против КНДР безумные законопроекты», предупредили они.

Палата представителей 4 мая 419 голосами против одного поддержала расширение санкций против Северной Кореи из-за ее ракетной и ядерной программ. Законопроект вводит запрет на закупку у КНДР значительных объемов угля, железа или железной руды, сверх норм, определенных СБ ООН и запрет на использование «рабского труда» граждан КНДР за рубежом. Также он предписывает наблюдение за инфраструктурой, которая используется для нарушения санкций СБ ООН против КНДР, а именно, за портами и аэропортами. Под особым контролем окажутся, в частности, российские Находка, Ванино и Владивосток. Отчеты по ним должны включать в себя «конкретные выводы», отмечается в законопроекте. Наряду с российскими портами американские законодатели настаивают на прицельных проверках китайских Даньдуна и Даляня, а также любых других, которые президент сочтет достойными внимания, иранских портов и аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране, а также сирийских Латакии, Банияса и Тартусы.