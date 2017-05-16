Правительство направило более четырех млрд рублей на развитие вузов

Правительство выделении 4,25 млрд руб. из резервного фонда правительства для Минкультуры и Минобрнауки на развитие университетов. Документ опубликован на сайте кабмина.

«Из резервного фонда правительства России бюджетные ассигнования в размере 4,25 млрд руб. направляются Минобрнауки России (3,15 млрд руб.) на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансирование выполнения государственного задания на оказание государственных услуг; Минкультуры России (1,1 млрд руб.) на реализацию программ развития подведомственных образовательных учреждений высшего образования», — говорится в документе.

Субсидии должны потратить на реализацию госполитики в образовательной и культурной сферах, а также на финансирование расходов по содержанию имущества, оплате коммунальных, транспортных и услуг связи.