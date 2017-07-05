В штаб-квартире «Яндекса» случился пожар

МЧС Москвы сообщило, что потушен пожар в шахте лифта в д. 16 на ул. Льва Толстого. По этому адресу находится штаб-квартира «Яндекса». В микроблоге МЧС говорится, что в шахте загорелись электрокабели на площади 6 кв. м. Пожар потушили, о пострадавших управлению не сообщали.

Как рассказала радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь «Яндекса» Ася Мелкумова, в одном из зданий московской штаб-квартиры компании на улице Льва Толстого сработала пожарная сигнализация. Из этого корпуса были эвакуированы сотрудники. «Яндекс» работает в штатном режиме», - добавила она.

В соцсетях ранее стали появляться сообщения о задымлении в здании «Яндекса» и эвакуации оттуда людей.