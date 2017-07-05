Меркель раскритиковала США за подход к внешней политике

Хозяйка начинающегося в пятницу саммита G20 канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала подход администрации президента США Дональда Трампа к внешней политике, как к игре с нулевой суммой, пишет Reuters.

«В то время как мы ищем возможности для сотрудничества в общих интересах, администрация президента США воспринимает глобализацию не в контексте взаимного преуспевания, а в контексте конфликта «победитель-побежденный», - цитирует агентство интервью Меркель журналу Die Zeit. «Суть моей работы как президента G20 - создавать возможности для договоренностей сторон, а не способствовать разрыву коммуникации», - сказала Меркель.

Кроме того, сегодня Меркель заявила журналистам, что не откажется от слов о том, что Европе следует меньше полагаться на США. «Например, вопросы о том, стоит ли нам в будущем в такой же мере полагаться на вложения США в работу ООН, политику в отношении Ближнего Востока, внутреннюю безопасность в Европе, а также миротворческую миссию в Африке, остаются открытыми», - отметила она.