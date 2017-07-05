Минобороны: Ту-95 ВКС России уничтожили цели ИГ в Сирии крылатыми ракетами

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС), взлетевшие с баз на территории России, сегодня нанесли удар крылатыми ракетами по целям террористов в Сирии, сообщило Минобороны России.

«Ту-95МС <...> совершили перелет с дозаправкой в воздухе и нанесли удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов [запрещенного в России] ИГ на границе провинций Хама и Хомс (Сирийская Арабская Республика). В результате удара уничтожены три крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов в районе города Акербат, что подтверждено данными объективного контроля», - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, крылатые ракеты Х-101 запускались с удаления около 1000 км от целей, при этом бомбардировщики прикрывали российские истребители Су-30СМ с аэродрома Хмеймим. «После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования», - пишет Минобороны.

На опубликованном позднее видео, снятом с борта Су-30, видны минимум три истребителя сопровождения, Ту-95 с подвешенными Х-101 и запуск четырех ракет. Запуск производился над пустыней.

Количество использованных ракет не уточняется. Один Ту-95МС несет до восьми таких ракет на внешней подвеске. Х-101 – новейшая стратегическая крылатая ракета воздушного базирования, изготовленная с применением технологий снижения радиолокационной заметности. Дальность поражения целей – до 4500 км, круговое вероятное отклонение - 5 м. Оснащена боевой частью массой 400 кг. Х-101 неоднократно применялись в ходе военной операции России в Сирии.