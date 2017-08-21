«Дождь»: Кремль хочет повысить явку на выборах с помощью сайта знакомств «Мамба»

Чтобы повысить явку молодежи на губернаторских выборах в сентябре 2017 г., Кремль использует сайт знакомств «Мамба», сообщает «Дождь». Для этого выпущено приложение для iPhone и Android, которое помогает найти партнера, встретиться в единый день голосования 10 сентября и вместе пойти на выборы. Если эксперимент сработает в регионах, его могут использовать на президентских выборах в 2018 г., сказали телеканалу источники, близкие к Кремлю.

Приложение «Вместе на выборы» при поиске пары предлагает фотографию «кандидата» и выдает вопрос «Пойдешь с ней (с ним) на выборы?». Если у обоих участников совпадают положительные ответы, выдается сообщение «Похоже, мы понравились друг другу. Мы можем вместе пойти на выборы 10 сентября». После этого пользователи получают возможность переписываться. Также приложение помогает найти избирательный участок, удобный обоим.

Гендиректор «Мамбы» Андрей Бронецкий сказал «Дождю», что запустить такое приложение им «посоветовали», но не уточнил, кто именно. ЗАО «Мамба» через кипрский оффшор на 31% принадлежит Mail. ru Алишера Усманова, основным акционером себя называет группа «Финам», отмечает канал. Два источника «Дождя», близких к администрации президента, говорят, что идею высказали технологи, которые сотрудничают с внутриполитическим блоком Кремля. Предложение обсуждалось на совещаниях в Кремле, там решили опробовать его на выборах в нескольких регионах, рассказал участник такого обсуждения.