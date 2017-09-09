Минобороны раскрыло данные о потерях СССР во время Карибского кризиса

В Министерстве обороны России рассказали о секретной операции «Анадырь», в рамках которой 55 лет назад, 9 сентября 1962 г., на Кубу были доставлены первые советские баллистические ракеты.

Точное число потерь СССР в ходе операции официально не публиковалось. По данным Минобороны, с 1 августа 1962 г. по 16 августа 1964 г. на Кубе погибли 64 советских гражданина.

Идея размещения на Кубе советских ракет средней дальности с ядерными боевыми зарядами принадлежала Никите Хрущеву.

В июле 1962 г. на Кубу прибыла передовая рекогносцировочная группа, под видом специалистов сельского хозяйства. Из советских портов отправились суда с военной техникой. О том, что они направляются на Кубу, капитаны узнали из секретных инструкций только после прохода Гибралтара.

В октябре 1962 г. самолет-разведчик США сфотографировал оборудуемые пусковые позиции, были поставлены в известность высшее военное командование США и президент Джон Кеннеди.