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В Госдуме назвали тупиком сокращение 10 000 сотрудников ГАИ

Сокращение численности работников Госавтоинспекции связано с линией МВД на внедрение видеокамер для фиксации нарушений на дорогах, но способно ухудшить профилактику грубых нарушений и борьбу с «водителями-отморозками», заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

«Я лично считаю этот путь тупиковым, потому что такое радикальное сокращение сотрудников ДПС на улицах - этот тренд в последние годы был постоянно, сейчас еще 10 000 сотрудников и ставок сокращено - это говорит о том, что на улицах некому будет пресекать грубые нарушения правил дорожного движения», - сказал Лысаков. «Если нарушение зафиксировано камерами - это штраф 5000 руб., а задумка этого закона - убрать с дороги отморозков, которые систематически нарушают правила. А кто их должен убирать? Инспектор», - отметил он.

Автоэксперт, координатор Общества синих ведерок Петр Шкуматов считает, что сокращение сотрудников ГАИ снизит качество контроля за безопасностью дорожного движения в стране, в том числе осложнит выявление пьяных водителей. «На дорожной безопасности это (сокращение численности), конечно, негативно скажется, потому что будут сокращать полицейских, работающих "на земле", - тех, кто контролирует порядок на дорогах», - сказал Шкуматов. По его оценке, инспекторов ДПС не хватает и сейчас, «а сокращение на 10 000 человек - это порядка 20% сотрудников - безусловно, приведет к существенному снижению качества надзора за порядком на дорогах».

Во вторник, 9 января, МВД сообщило о сокращении 10 000 неукомплектованных и иных должностей в структуре ГАИ, причем сокращенные сотрудники смогут перейти на другие должности в ведомстве. Сокращены будут должности сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД, за исключением должностей, предназначенных для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

В последний день минувшего года президент России Владимир Путин своим указом сократил максимальное количество сотрудников органов внутренних дел более чем на 10 000 человек.