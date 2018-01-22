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Собянин отверг связь «школьных референдумов» с повышением явки на выборах президента

Мэр Москвы Сергей Собянин сомневается, что референдумы, проводимые в столице в день выборов президента России 18 марта, нужны для повышения явки.

«Что касается школьных референдумов, мне кажется, это не для явки. Это скорее, наоборот, школьные активисты воспользовались явкой на президентских выборах, потому что на их референдумы никто никогда не ходит. Это единственный шанс хоть что-то решить в своей школе», - сказал Собянин в ходе собрания Общественной палаты Москвы в понедельник. По его мнению, это никак не скажется на явке, а, наоборот, «вызовет шероховатости при движении избирателей».

На днях Межрайонный совет директоров образовательных учреждений Москвы выступил с инициативой провести параллельно с выборами президента России 18 марта «школьные референдумы» по актуальным вопросам, например по графику каникул, школьной форме, созданию среды для дошкольников. «Школьный референдум» проводится по инициативе школы, администрации школы, касается организации работы школы. В нем могут принять участие родители учеников данной школы. Кроме родителей в акции смогут принять участие сами ученики, которым исполнилось 14 лет.

Идею «школьных референдумов» поддержал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Власти Подмосковья также решили провести в день выборов президента России «школьный референдум» о продолжительности учебной недели. «Вопрос, на который должны будут ответить ребята, звучит так: согласны ли вы с шестидневной неделей обучения? Так школьники проголосуют за пяти- или шестидневку», – приводила «Российская газета» слова представителя избиркома Московской области с правом решающего голоса Натальи Альшановой. В референдуме могут принять участие примерно 793 000 школьников.