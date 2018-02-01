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Спортивный арбитраж отменил санкции против 28 отстраненных от Олимпиады россиян

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Соответствующий документ опубликован на сайте суда. Результаты оправданных спортсменов на Олимпиаде в Сочи восстановлены.

Апелляции еще 11 спортсменов были удовлетворены частично (пожизненное отстранение было заменено на отстранение от Игр-2018 в Пхенчхане).

В списке спортсменов, санкции в отношении которых отменены, - бобслеисты Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева и Людмила Удобкина, лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, конькобежцы Иван Скобрев, Артем Кузнецов, Ольга Фаткулина и Александр Румянцев.

Суд также вынес положительное решение по жалобам скелетонистов Александра Третьякова, Сергея Чудинова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной и Марии Орловой, саничников Альберта Демченко и Татьяны Ивановой, хоккеисток Екатерины Лебедевой, Екатерины Пашкевич, Татьяны Буриной, Екатерины Смоленцевой и Анны Щукиной.

Спортсмены были отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) по итогам перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2014 г. в Сочи.

Ранее сообщалось, что в случае положительного решения CAS указанные спортсмены могут войти в список участников Олимпиады 2018 г. в южнокорейском Пхенчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.

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