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Инспекторам ДПС запретили составлять протоколы в отношении судей

Вступил в силу приказ МВД, меняющий порядок общения инспекторов ДПС с представителями судейского сообщества. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Первым на него обратил внимание «Коммерсантъ». Приказ вносит изменения в новый регламент работы ДПС.

В прежней редакции говорилось, что если правонарушение на дороге совершил судья, то инспектор должен обращаться с ним как с рядовым водителем. Сотрудники ДПС имели право отстранить судью от управления машиной, провести освидетельствование на состояние опьянения и применить иные меры. Согласно новому приказу, все это запрещено, инспектор даже не может составить на судью протокол. Раньше такой порядок действовал только в отношении прокуроров.

Госавтоинспекция на протяжении десяти лет пытается усилить контроль за действиями на дорогах судей, прокуроров и следователей, отмечает «Коммерсантъ». Но попытки сталкиваются с противодействием силовиков. В Генпрокуратуре особые условия для прокуроров объясняют тем, что инспекторы могут оказать на них давление, «необоснованно привлекая их к ответственности».