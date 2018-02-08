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Путин рассказал об отсутствии у него смартфона

Президент Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске сообщил, что не пользуется смартфоном.

«Вы сказали, что у всех смартфоны есть, а у меня нет смартфона», - отреагировал Путин на слова президента научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука (цитаты по «Интерфаксу»).

До этого Ковальчук в своем выступлении сказал: «У каждого в кармане есть смартфон, и на обработку и распознавание одного простого речевого запроса, отправленного со смартфона, затрачивается в среднем энергия, достаточная, чтобы вскипятить литр воды».

В связи с высказыванием Ковальчука Путин также добавил: «По поводу кипячения воды: если она чистая, то ее кипятить не надо».

В июле 2017 г. на встрече с воспитанниками центра одаренных детей «Сириус» Путин рассказал, что практически не пользуется интернетом. До этого, в декабре 2005 г., на встрече с министром связи Леонидом Рейманом Путин говорил, что у него вообще нет мобильного телефона.

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