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ЦИК опубликовал данные о доходах Ксении Собчак

Центризбирком, зарегистрировавший сегодня телеведущую Ксению Собчак кандидатом в президенты России, опубликовал информацию о ее доходах и имуществе.

Согласно документу, за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, суммарные доходы Собчак составили 403 млн руб. Они состояли из зарплаты на «Серебряном дожде» и в ИД «Глобал медиа групп», доходов от вкладов и ценных бумаг, выплат по договорам, гонораров и приза победителя программы «ТНТ-телесеть».

У Собчак обнаружилось 28 счетов на 417 млн руб., две квартиры в Москве (268,1 кв. м и 74,4 кв. м), треть квартиры в Петербурге, восемь помещений и десятилетний (2008 года выпуска) автомобиль Bentley Continental.

Супруг Собчак Максим Виторган заработал за шесть лет 10,3 млн руб. в ООО «Другой театр», ООО «Театр Квартет И» и по договорам. У него почти 4 млн руб. на счетах, две небольшие квартиры в Москве и Toyota Camry 2012 года выпуска.

Ксения Собчак баллотируется от партии «Гражданская инициатива». Ранее ее представители передали в ЦИК 24 контейнера с подписями, в которых были необходимые 105 000 подписей, а также дополнительно 3000. В избирательном бюллетене она стоит под пятым номером из восьми после действующего президента Владимира Путина.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин показал доход около 160 млн руб. (не считая акций), Владимир Путин - 38,5 млн руб.

Путь Собчак от телезвезды до политика