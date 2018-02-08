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YouTube не нашел доказательств вмешательства России в референдум по Brexit

YouTube не нашел доказательств вмешательства России в проведение референдума о выходе Великобритании из ЕС, передает Business Insider со ссылкой на заявление руководителя подразделения компании по связям с госструктурами Юнипера Даунса.

«Мы провели исследование по Brexit и не нашли признаков вмешательства. Мы изучили всю рекламу, каким-либо образом связанную с Россией, и не нашли доказательств использования наших сервисов в подобных целях», - заявил он во время слушаний в парламенте.

Как пишет издание, внутреннее расследование YouTube связано с расследованием избирательной комиссии Великобритании о возможном вмешательстве России в Brexit.