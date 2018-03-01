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Блогеры заметили ракетную атаку Флориды в послании Путина

Блогеры и СМИ заметили, что в видео с новой тяжелой ракетой «Сармат», показанном в ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, фигурирует американский штат Флорида и его пятый по численности город - Сент-Питерсберг.

На то, что на видео есть кадр «ракетной атаки» на Флориду, сначала обратили внимание блогеры. В коротком ролике впервые показана реальная загрузка МБР «Сармат» в шахту и бросковые испытания опытной ракеты с характерной «шахматной» окраской. Затем начинается анимация полета ракеты, отделения первой и второй ступеней и разведения боеголовок. Целью этих боеголовок показана Флорида, надежно опознаваемая по озеру Окичоби и заливу Тампа-бей, на котором расположен Сент-Питерсберг.

«К тому же Флорида - одно из любимых мест отдыха президента США Дональда Трампа: его резиденция находится в Мар-а-Лаго на восточном побережье штата», - пишет британская Daily Star.

Город Сент-Питерсберг был назван в ХIХ в. в честь родины одного из основателей - Санкт-Петербурга, тогдашней столицы Российской империи и родного города нынешнего президента России.

Сегодня Владимир Путин в числе принципиально новых ядерных вооружений России назвал МБР «Сармат» (Satan-2), которая разрабатывается на замену МБР «Воевода» (РС-20, Satan) украинского производства. Ракета обладает глобальной дальностью, мощными средствами преодоления противоракетной обороны и способна достигать территории США через оба полюса.

Позднее выяснилось, что фрагмент о боеголовках и Флориде для презентации Путина был взят из старого (2007 г.) фильма «Первого канала» о ракете «Воевода».

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