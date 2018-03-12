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Захарова назвала сказками заявления Мэй о причастности Москвы к смерти Скрипаля

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй «цирковым шоу в британском парламенте». В понедельник Мэй, выступая в британском парламенте, заявила о возможной причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, передает «Интерфакс».

«Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации», - сказала Захарова.

По ее словам, вместо того чтобы «сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле». «Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны», - добавила Захарова.

В понедельник Мэй также заявила, что российский посол был вызван в МИД Великобритании из-за отравления Скрипаля.

Посла спросили о том, идет ли речь о непосредственных действиях Москвы против Великобритании или Россия не смогла обеспечить необходимый контроль над нервно-паралитическим веществом российского происхождения, которым отравили Скрипаля третьи лица.

На прошлой неделе стало известно, что около одного из торговых центров в Солсбери пострадали два человека - Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Их госпитализировали в больницу, они находятся в критическом состоянии.