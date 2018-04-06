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«Би-би-си» узнала об отказе британских властей выдать визу Виктории Скрипаль

Британские власти уведомили племянницу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Викторию Скрипаль о том, что ей не дадут визу, сообщает телерадиокомпания со ссылкой на источник в британском правительстве. Об этом написал в Twitter корреспондент «Би-би-си» Джеймс Ландейл.

«Похоже, российские власти пытаются использовать Викторию как пешку. Если она находится под влиянием или принуждением Кремля, она стала еще одной жертвой», — сказал источник.

В четверг, 5 апреля, СМИ обнародовали аудиозапись телефонного разговора Юлии Скрипаль с находящейся в России двоюродной сестрой Викторией. Подтверждения подлинности этой аудиозаписи нет. Виктория Скрипаль в ходе разговора пообещала приехать в Лондон.

На этой неделе посольство России в Великобритании направило ноту британскому посольству в Москве с просьбой выдать визу Виктории Скрипаль. Посол России Александр Яковенко сообщал, что визит Виктории Скрипаль в Великобританию будет частным. По его словам, он не отменяет запроса российской стороны о консульском доступе к Юлии Скрипаль, который британская сторона не предоставляет.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их доставили в больницу в состоянии комы. По данным СМИ, Юлия Скрипаль на прошлой неделе пришла в сознание. Ее отец остается в стабильно тяжелом состоянии.

Лондон обвинил Москву в причастности к покушению на Скрипалей. Москва отвергает обвинения, настаивая на том, что Британия не представила никаких доказательств.