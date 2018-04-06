МИД попросил Лондон объяснить ситуацию с визой племянницы Скрипаля

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Москва призвала власти Великобритании объяснить ситуацию с выдачей визы племяннице бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории Скрипаль. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Мы настоятельно призываем Великобританию официально сделать заявление и объясниться по поводу того, что происходит с визой для Виктории Скрипаль. Это полное форменное безобразие - то, что мы видим, когда страна, которая высказывается по любому аспекту российской внутренней политики, почему-то отказывается от комментария в плане выдачи британской визы в таких обстоятельствах», - сказала Захарова в эфире канала «Россия 24».
Она считает, что официальные лица Великобритании из гуманитарных соображений «обязаны найти в себе силы и высказаться официально по поводу хотя бы этого аспекта».
«Есть чрезвычайная ситуация, в которую попали российские граждане на территории Великобритании. Речь идет об их жизни. Никто из России не имеет никакого доступа к ним. И на сегодняшний момент мы не понимаем, что происходит с доступом или недоступом родственницы к этой семье», - добавила Захарова.
Ранее в пятницу британские СМИ сообщили, что Лондон уведомил Викторию Скрипаль о том, что ей не дадут визу.
В четверг, 5 апреля, СМИ обнародовали аудиозапись телефонного разговора Юлии Скрипаль с находящейся в России двоюродной сестрой Викторией. Подтверждения подлинности этой аудиозаписи нет. Виктория Скрипаль в ходе разговора пообещала приехать в Лондон.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их доставили в больницу в состоянии комы.
Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ
Toby Melville / REUTERS
4 марта в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Скотланд-Ярда, они находятся в больнице в критическом состоянии. На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились
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Misha Japaridze / AP
В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. Он был задержан в 2004 г., лишен всех званий и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
В ресторане Zizzi и пабе Mill были обнаружены следы вещества, которым предположительно отравились Скрипаль и его дочь. Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. По данным BBC, рекомендации касаются примерно 500 человек: им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день, и протереть сумки и мобильные телефоны влажными салфетками. Медики заверили, что риск для населения минимален
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PA Images / TASS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «очень вероятным» российский след в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, анализ различных служб, «работавших 24 часа в сутки», показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Мэй подчеркнула, что в этой связи существует две возможности: либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия. Российский МИД назвал заявления Мэй «цирковым шоу в британском парламенте»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
К расследованию отравления Скрипаля подключились Вооруженные силы Великобритании. В Солсбери отправились около 180 военнослужащих, в том числе специалисты по химической, биологической и радиационной защите. В полиции поясняли, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия
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Andrew Parsons / ZUMA Press / TASS
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы начали масштабный поиск улик в доме Скрипаля, а также оцепили могилы его жены и сына. В Скотланд-Ярде сообщили, что не будут эксгумировать тела, и что могилу оцепили по «оперативным причинам». По данным The Guardian, супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 г. от рака, а их сын Александр скончался в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, ему было 43 года
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Министерство иностранных дел России прокомментировало новые санкции США. По мнению МИДа, вводя санкции в отношении российских компаний, США «бьют и по простым американцам, собственным избирателям», разрушая экономическое сотрудничество.
«Безостановочным использованием санкций, в том числе для устранения подобными административными методами конкурентов на зарубежных рынках, Вашингтон фактически записал себя в противники рыночной экономики и свободной честной конкуренции», – говорится в комментарии МИДа.
Россия не оставит новые санкции «без жестокого ответа», добавили в ведомстве.
В пятницу минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Всего в новом списке 26 человек и 15 компаний.
Причиной для введения санкций стали ситуации на Украине, в Сирии, кибератаки, но «прежде всего попытки России подорвать западную демократию», говорится в сообщении минфина США.
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Суд в Мариуполе постановил оштрафовать большинство членов экипажа крымского рыболовецкого судна «Норд», задержанного погранслужбой Украины почти две недели назад в Азовском море. Решения по двум морякам пока нет.
«Ждем результаты по двум последним. Пока по всем штрафы, паспорта не вернули, членам экипажа еще необходимо прийти на допрос в СБУ по делу капитана», - сказала «Интерфаксу» представитель компании - владельца судна Анна Шевелева.
Членам экипажа вменяют ч. 2 ст. 204 КоАП Украины («незаконное пересечение границы», санкция - штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста).
Ранее в пятницу Херсонский горсуд избрал капитану судна Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 31 мая с возможностью внесения 35 240 гривен залога (около $1300).
Госпогранслужба Украины задержала сейнер с 10 членами экипажа 25 марта. «Норд» вышел из Крыма в Азовское море 24 марта в составе колонны российских судов для промысла тюльки. МИД России требует от Киева немедленно отпустить экипаж «Норда».
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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал руководство Роскомнадзора и Telegram найти компромисс в связи с возможной блокировкой мессенджера в России. Об этом он написал в своем Telegram.
Он добавил, что он активный пользователь Telegram и ведет не только свой канал, но и пользуется мессенджером по работе и личным вопросам. Кадыров считает Telegram очень удобным: «Молодцы, что придумали стикеры: длинное сообщение можно заменить картинкой».
При этом он подчеркнул, что «во главу нужно ставить не удобство и комфорт, а государственные интересы и законы РФ, которые нужно исполнять». Кадыров добавил, что не сторонник блокировки Telegram и надеется на компромиссное решение Роскомнадзора и Telegram.
В пятницу Роскомнадзор подал иск об ограничении доступа к Telegram, и если мессенджер не передаст ключи ФСБ, то это может привести в конечном итоге к его блокировке.
10 самых безопасных мессенджеров
Reuters
Международная правозащитная организация Amnesty International составила рейтинг самых защищенных месенджеров. Первую строчку заняли Facebook Messenger и WhatsApp (оба они принадлежат компании Facebook)
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Е. Разумный / Ведомости
WhatsApp поделил первое место среди самых безопасных с Facebook Messenger, получив 67 баллов из 100 возможных
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Н. Рыхлик / Ведомости
Второе место у iMessage (73 балла). В первую очередь эксперты рассматривали наличие в сервисе шифрования — основного способа защитить неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений от онлайн-угроз
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Н. Рыхлик / Ведомости
Еще один мессенджер от Apple - FaceTime - также на втором месте (67 баллов). End-to-end шифрование (ключ от переписки формируется на конечном устройстве, например смартфоне пользователя) включено по умолчанию у шести мессенджеров из списка
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Е. Разумный / Ведомости
Telegram, разработанный основателем социальной сети «В контакте» Павлом Дуровым, оказался на третьей строчке. Он набрал 67 баллов, однако авторы рейтинга подчеркивают, что end-to-end шифрование в Telegram не включено по умолчанию. «Жаль, что «неправительственные организации» действуют как pr-инструмент правительства и корпораций», - прокомментировал рейтинг в Twitter Павел Дуров
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Е. Разумный / Ведомости
Новый мессенджер от Google с end-to-end шифрованием — Allo (компания выпустила его в мае 2016 г.) набрал 53 балла, заняв четвертую строчку рейтинга
6/11
Е. Разумный / Ведомости
Такое же количество баллов (53) у еще одного мессенджера от Google - Duo
7/11
Е. Разумный / Ведомости
Еще один мессенджер от Google - Hangouts, позволяющий пользователю обмениваться sms и mms без end-to-end шифрования, также набрал 53 балла
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Е. Разумный / Ведомости
Приложение для обмена мгновенными сообщениями Line от одноименной японской компании набрало 47 баллов
9/11
Е. Разумный / Ведомости
Мессенджер Viber также набрал в рейтинге 47 баллов
10/11
Е. Разумный / Ведомости
Skype не вошел в десятку самых безопасных мессенджеров, набрав 40 баллов. Низкие оценки Amnesty также получили сервисы Snapchat, Blackberry Messenger, QQ и WeChat
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Президент ВТБ Андрей Костин, подпавший под новые санкции минфина США, спокойно к этому отнесся. В интервью «России 1» отметил, что живет и будет жить в России: «Какие-то неудобства будут, но это мелочи - не поехать на сессию МВФ, мы это переживем» (цитата по «Интерфаксу»).
Костин традиционно участвовал в осенних сессиях МВФ, проходящих в Вашингтоне.
Минфин США 6 апреля ввел новые санкции в отношении российских бизнесменов и чиновников. В список попали 26 человек и 15 компаний. Минфин объяснил новые санкции ситуацией на Украине, в Сирии, кибератаками, но «прежде всего попытками России подорвать западную демократию».
Кто подпал под новые санкции США
Андрей Гордеев / Ведомости
Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в списке 26 человек и 15 компаний.
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
1/27
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Богданов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»
2/27
Евгений Разумный / Ведомости
Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal
3/27
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
4/27
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Фрадков, бывший премьер-министр
5/27
Евгений Биятов / РИА Новости
Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»
6/27
Максим Стулов / Ведомости
Олег Говорун, начальник управления администрации президента
7/27
Денис Гришкин / Ведомости
Сулейман Керимов, член Совета Федерации
8/27
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
9/27
Сергей Портер / Ведомости
Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации
10/27
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Костин, предправления ВТБ
11/27
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Миллер, предправления «Газпрома»
12/27
Евгений Разумный / Ведомости
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
13/27
Андрей Махонин / Ведомости
Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»
14/27
Николай Галкин / ТАСС
Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»
15/27
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»
16/27
Михаил Метцель / ТАСС
Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам
17/27
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Андрей Скоч, депутат Госдумы
18/27
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России
19/27
Денис Гришкин / Ведомости
Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе
20/27
МВД
Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД
21/27
Андрей Гордеев / Ведомости
Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»
22/27
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора
23/27
Сергей Гунеев / РИА Новости
Виктор Золотов, директор Росгвардии
24/27
instagram.com/miguelleone
Леон Мартинез
25/27
Перез Альвеар
26/27
Группа «Базовый Элемент»
Также санкции ввели против 15 компаний. Агрохолдинг «Кубань»
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«Ростех» прокомментировал попадание «Рособоронэкспорта» в новый санкционный список США. В компании отметили, что изучают документ минфина США, окончательные выводы пока не сделаны.
«То, что целью стал именно "Рособоронэкспорт", подтверждает истинную цель санкций. Все эти громкие слова и обвинения — всего лишь предлог, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка вооружений, — сказал представитель «Ростеха». — Грубо и прагматично. Это в чистом виде недобросовестная конкуренция».
В пятницу минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Всего в новом списке 26 человек и 15 компаний.
Причиной для введения санкций стали ситуации на Украине, в Сирии, кибератаки, но «прежде всего попытки России подорвать западную демократию», говорится в сообщении минфина США.
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Спецпрокурор США получил новую информацию о встрече представителей президента США Дональда Трампа и Кремля. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.
Основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс встретился на Сейшельских островах с гендиректором РФПИ Кириллом Дмитриевым в январе 2017 г. перед инаугурацией Трампа. Эта встреча, возможно, не была случайной, отмечает ABC. Принс во время допроса описывал эту встречу именно как случайную – «за кружкой пива», писала газета The Washington Post. По его словам, он прилетел на острова для встречи с представителем ОАЭ и был неожиданно представлен Дмитриеву. Однако у Мюллера есть доказательства, что эта встреча была попыткой установить канал взаимодействия между администрацией США и Кремлем.
Дмитриев тесно связан с семьей российского президента Владимира Путина, отмечала ранее Financial Times. Шесть источников газеты утверждают, что жена гендиректора РФПИ близка к Катерине Тихоновой, которую многие СМИ называют дочерью Путина. Именно близкая дружба жены Дмитриева и Тихоновой сделала его влиятельной фигурой в Кремле, сказали источники Financial Times.
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Британские власти уведомили племянницу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Викторию Скрипаль о том, что ей не дадут визу, сообщает телерадиокомпания со ссылкой на источник в британском правительстве. Об этом написал в Twitter корреспондент «Би-би-си» Джеймс Ландейл.
«Похоже, российские власти пытаются использовать Викторию как пешку. Если она находится под влиянием или принуждением Кремля, она стала еще одной жертвой», — сказал источник.
В четверг, 5 апреля, СМИ обнародовали аудиозапись телефонного разговора Юлии Скрипаль с находящейся в России двоюродной сестрой Викторией. Подтверждения подлинности этой аудиозаписи нет. Виктория Скрипаль в ходе разговора пообещала приехать в Лондон.
На этой неделе посольство России в Великобритании направило ноту британскому посольству в Москве с просьбой выдать визу Виктории Скрипаль. Посол России Александр Яковенко сообщал, что визит Виктории Скрипаль в Великобританию будет частным. По его словам, он не отменяет запроса российской стороны о консульском доступе к Юлии Скрипаль, который британская сторона не предоставляет.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их доставили в больницу в состоянии комы.
Лондон обвинил Москву в причастности к покушению на Скрипалей. Москва отвергает обвинения, настаивая на том, что Британия не представила никаких доказательств.
Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов
ANDY RAIN / EPA-EFE
Дипломаты покидают Лондон вместе с родственниками и домашними питомцами
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Frank Augstein / AP
Дипломаты уехали в аэропорт на трех автобусах. Сотрудники посольства, остающиеся в Лондоне, вышли их проводить
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ANDY RAIN/EPA-EFE
На проводах не все смогли сдержать эмоций
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Frank Augstein / AP
Лондон дал российским дипломатам всего неделю на сборы
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Frank Augstein / AP
«Мир значительно больше, чем Великобритания. Ваши знания, приобретенный здесь опыт всегда будут востребованы российской дипломатической службой» – так, согласно сайту дипмиссии, напутствовал коллег российский посол Александр Яковенко
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Президент России Владимир Путин в пятницу распорядился завершить работу по разграничению внешней границы континентального шельфа России. Об этом он заявил на расширенном заседании Совета безопасности России. Вопрос об установлении юрисдикции России над дополнительной территорией в Арктике обсуждался в ООН с 2001 г., тогда российскую сторону попросили предоставить дополнительные научные аргументы в обоснование своих требований.
«Действовать здесь нужно основательно, аргументированно, твердо отстаивая наши национальные интересы», — обратился президент к участникам заседания. У России уже есть успешный опыт решения таких задач, напомнил Путин: «Имею в виду международное признание в 2014 г. прав России на часть Охотского моря, которая ранее считалась открытой».
Конвенция по морскому праву позволяет расширять экономическую зону государств при условии, что морское дно за ее пределами является естественным продолжением окраины материка. Помимо России на территории под Северным Ледовитым океаном претендуют Дания, Канада, Норвегия и США. Интерес государств к северным морям обусловлен тем, что под их дном, по мнению геологов, может находиться около 30% неразведанных запасов природного газа и 15% - нефти. Россия подала в ООН обновленную заявку на расширение арктического шельфа еще в 2015 г.
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Основатель «Яблока» Григорий Явлинский пока не отказывается от намерения принять участие в следующих президентских выборах. Об этом сообщаетРБК.
По его словам, его неправильно поняли. «В изменении своего имиджа я больше ничего нового сделать не могу. Я говорил о том, что нужны новые кандидаты в президенты. Я хотел бы помериться с ними силой», – отметил Явлинский.
Ранее «Интерфакс» сообщил, что основатель «Яблока» не будет принимать участие в следующих выборах. Он выдвигался ранее уже три раза: в 1996 г., в 2000 г. и в 2018 г. На последних выборах он набрал 1,05%, а лучший результат показал в 1996 г. – 7,3%.