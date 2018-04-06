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МИД попросил Лондон объяснить ситуацию с визой племянницы Скрипаля

Москва призвала власти Великобритании объяснить ситуацию с выдачей визы племяннице бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории Скрипаль. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Мы настоятельно призываем Великобританию официально сделать заявление и объясниться по поводу того, что происходит с визой для Виктории Скрипаль. Это полное форменное безобразие - то, что мы видим, когда страна, которая высказывается по любому аспекту российской внутренней политики, почему-то отказывается от комментария в плане выдачи британской визы в таких обстоятельствах», - сказала Захарова в эфире канала «Россия 24».

Она считает, что официальные лица Великобритании из гуманитарных соображений «обязаны найти в себе силы и высказаться официально по поводу хотя бы этого аспекта».

«Есть чрезвычайная ситуация, в которую попали российские граждане на территории Великобритании. Речь идет об их жизни. Никто из России не имеет никакого доступа к ним. И на сегодняшний момент мы не понимаем, что происходит с доступом или недоступом родственницы к этой семье», - добавила Захарова.

Ранее в пятницу британские СМИ сообщили, что Лондон уведомил Викторию Скрипаль о том, что ей не дадут визу.

В четверг, 5 апреля, СМИ обнародовали аудиозапись телефонного разговора Юлии Скрипаль с находящейся в России двоюродной сестрой Викторией. Подтверждения подлинности этой аудиозаписи нет. Виктория Скрипаль в ходе разговора пообещала приехать в Лондон.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их доставили в больницу в состоянии комы.

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