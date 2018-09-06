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ФБК ответил на претензии ЦИК к Google за размещение рекламы Навального

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) не согласен с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) по поводу претензий к ролику с призывом выйти на митинг против повышения пенсионного возраста 9 сентября. Об этом говорится в письме юриста ФБК Ивана Жданова, которое он направил в ЦИК.

Видеоролик, вызвавший претензии ЦИК, не является предвыборной агитацией, говорится в письме. В нем нет призыва голосовать за какого-либо кандидата, объясняется там же.

Публичные мероприятия в день выборов являются распространенной практикой, обращает внимание Жданов. В качестве примера он приводит последние президентские выборы, которые прошли 18 марта: тогда состоялись митинги в Екатеринбурге, Уфе, Омске, Москве и других городах. Это не смутило избирательные комиссии, подчеркивает юрист.

Ранее несколько российских ведомств направили Google предупреждения о недопустимости нарушения законодательства России о выборах. В частности, ЦИК уведомил Google, что вмешательство иностранных компаний в избирательный процесс в любых формах не допускается и будет расцениваться как нарушение закона России и вмешательство в выборы.

Претензии были связаны с рекламой ролика Навального, в котором он призывает выходить на митинги против повышения пенсионного возраста 9 сентября. «Речь идет о том, что Навальный приобретает, по нашим сведениям, у Google рекламные инструменты компании для размещения на YouTube информации о проведении массового мероприятия, которое носит политический характер», – объяснили в ЦИК.

В начале августа Навальный объявил о желании провести всероссийскую акцию протеста против пенсионной реформы в единый день голосования 9 сентября. Мероприятие согласовали власти Санкт-Петербурга, мэрия Москвы не согласовала акцию, мероприятие планируется и в других российских городах. Сам Навальный в настоящий момент находится под арестом за акцию «Забастовка избирателей», которая прошла 28 января.

Как прошла «забастовка избирателей» в Москве