Новости
Политика
Новости

«Единая Россия» может представить поправки к пенсионной реформе в четверг

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Руководство «Единой России» совместно с группой депутатов может сделать заявление о подготовленных поправках к пенсионной реформе днем в четверг, 6 сентября. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к Госдуме.

Объявление «Единой России» о подготовке поправок накануне единого дня голосования 9 сентября призвано помочь партии в регионах, полагают собеседники газеты. Готовится совместный брифинг, в котором может принять участие и секретарь генсовета партии Андрей Турчак, сказал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

В поправках, подготовленных «Единой Россией» есть несколько предложений, отмечает «Коммерсантъ». Например, деньги, изымаемые у коррупционеров, переходят в ПРФ; сохраняются региональные льготы для жителей Крайнего Севера; страховая часть пенсии может начинать выплачиваться еще до наступления пенсионного возраста.

В конце августа президент России Владимир Путин во время телеобращения к россиянам объявил о смягчении условий пенсионной реформы, в частности об увеличении пенсионного возраста для женщин не до 63 лет, а до 60. Кроме того, он предложил снизить срок выхода на пенсию для многодетных матерей и увеличить максимальный размер пособия по безработице для россиян предпенсионного возраста.

Предложения президента по изменению пенсионной системы в ближайшее время должны быть оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму. Законопроект о повышении пенсионного возраста был принят в первом чтении в июле. В нем было предусмотрено июньское предложение правительства. В частности, пенсионный возраст должны были повышать постепенно: у женщин - до 63 лет к 2034 г., у мужчин - до 65 лет к 2028 г.

Какие меры предложил Путин для «смягчения» пенсионной реформы

Политика
Новости

Трамп опроверг существование приказа об убийстве Асада

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с эмиром Кувейта Сабахом ас-Сабахом, что не обсуждал убийство лидера Сирии Башара Асада. Об этом сообщает Reuters.

«Это никогда даже не рассматривалось и не задумывалось», – заявил Трамп. Он назвал книгу журналиста газеты The Washington Post Боба Вудворда «фикцией». При этом американский президент заметил, что если в сирийской провинции Идлиб снова начнутся боевые действия, то США будут «очень злы».

Ранее The Washington Post опубликовала выдержки из текста книги Вудворда «Страх: Трамп в Белом доме». В ней рассказывается о событиях апреля 2017 г.: тогда в провинции Идлиб произошла химическая атака, в которой Вашингтон обвинил Асада, после чего США нанесли ракетный удар по Сирии. «Давай к чертям убьем его! Пойдем», – именно так Трамп говорил своему министру обороны Джеймсу Мэттису, следует из книги. Там же утверждается, что Мэттис заявил о готовности, но положил трубку и сказал высокопоставленному помощнику: «Мы будем гораздо более взвешенными». Именно так был разработан план нанесения авиаудара, утверждается в книге.

Книга Вудворда написана на основе интервью с различными людьми. Сам Трамп отказался встречаться с Вудвордом, когда журналист писал книгу, утверждает The Washington Post. Белый дом уже назвал книгу «собранием сфабрикованных историй, пересказанных бывшими сотрудниками, чтобы выставить президента в плохом свете».

Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

ФБК ответил на претензии ЦИК к Google за размещение рекламы Навального

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) не согласен с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) по поводу претензий к ролику с призывом выйти на митинг против повышения пенсионного возраста 9 сентября. Об этом говорится в письме юриста ФБК Ивана Жданова, которое он направил в ЦИК.

Видеоролик, вызвавший претензии ЦИК, не является предвыборной агитацией, говорится в письме. В нем нет призыва голосовать за какого-либо кандидата, объясняется там же.

Публичные мероприятия в день выборов являются распространенной практикой, обращает внимание Жданов. В качестве примера он приводит последние президентские выборы, которые прошли 18 марта: тогда состоялись митинги в Екатеринбурге, Уфе, Омске, Москве и других городах. Это не смутило избирательные комиссии, подчеркивает юрист.

Ранее несколько российских ведомств направили Google предупреждения о недопустимости нарушения законодательства России о выборах. В частности, ЦИК уведомил Google, что вмешательство иностранных компаний в избирательный процесс в любых формах не допускается и будет расцениваться как нарушение закона России и вмешательство в выборы.

Претензии были связаны с рекламой ролика Навального, в котором он призывает выходить на митинги против повышения пенсионного возраста 9 сентября. «Речь идет о том, что Навальный приобретает, по нашим сведениям, у Google рекламные инструменты компании для размещения на YouTube информации о проведении массового мероприятия, которое носит политический характер», – объяснили в ЦИК.

В начале августа Навальный объявил о желании провести всероссийскую акцию протеста против пенсионной реформы в единый день голосования 9 сентября. Мероприятие согласовали власти Санкт-Петербурга, мэрия Москвы не согласовала акцию, мероприятие планируется и в других российских городах. Сам Навальный в настоящий момент находится под арестом за акцию «Забастовка избирателей», которая прошла 28 января.

Как прошла «забастовка избирателей» в Москве

Политика
Новости

МИД назвал инсинуациями обвинения Лондона против россиян в «деле Скрипалей»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

МИД отвергает безапелляционные обвинения Лондона в адрес России и двух российских граждан по «делу Скрипалей», говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Слова премьера Терезы Мэй, по мнению МИДа, выдержаны «в абсолютно неприемлемой тональности».

В частности, МИД не соглашается с заявлением Лондона о том, что только Россия имеет технические возможности и опыт применения нервно-паралитического вещества «Новичок». В докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) говорится, что примененный против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери химикат в Солсбери был идентичен яду, которым позже отравились двое британцев в городе Эймсбери.

«Что характерно, в докладе нет ни слова о происхождении этого нервно-паралитического вещества. Не упомянут и сам термин «Новичок», который в свое время фривольно запустили в оборот британские «политмахинаторы», – указывают в МИДе. – Ни ОЗХО, ни британская лаборатория в Портон-Дауне просто не в состоянии определить страновое происхождение отравляющих веществ из Солсбери и Эймсбери».

По данным МИДа, работы над такого рода химическими соединениями не один десяток лет ведутся в целом ряде стран, в том числе США, Великобритании, Германии, Швеции, Чехии, Нидерландов, о чем свидетельствуют сведения «из открытых источников по итогам независимых расследований». Этот вопрос требует тщательной проработки по линии ОЗХО, указывает МИД. Ведомство напоминает, что еще в мае представило документ с перечислением около 1000 новых типов отравляющих веществ, которые следует внести в приложение к Конвенции по запрещению химоружия.

«Понятно, что британской стороне безразлично, к каким выводам пришли эксперты ОЗХО. Для Лондона главное – приплести к своим возмутительным обвинениям в наш адрес ОЗХО, откровенно недобросовестными способами «привязать» эту организацию к результатам соответствующих изысканий, ведущихся силами военных химиков из Портон-Дауна. То есть добиться того, чтобы ОЗХО «проштамповала» бездоказательные обвинения», – считает МИД.

«Попыткам раздуть антироссийскую истерию вокруг «дела Скрипалей» мы противопоставляли и будем противопоставлять факты», – обещает МИД. Ведомство напоминает, что британская сторона отказывается проводить консультации с Москвой по инцидентам в Солсбери и Эймсбери.

В среду британская прокуратура предъявила обвинения двум гражданам России – Александру Петрову и Руслану Боширову (имена, вероятно, являются вымышленными, но паспорта граждан настоящие, пояснили в Скотланд-Ярде) – в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль 4 марта 2018 г. в британском Солсбери. Россияне были сотрудниками военной разведки и действовали с ведома и по поручению Главного разведывательного управления (ГРУ, нынешнее Главное управление Генерального штаба), а саму операцию одобрили на «высоком уровне» российской власти, заявила Мэй в парламенте.

В МИД сомневаются, что фотографии подозреваемых в отравлении Скрипалей, которые показали британские правоохранительные органы, являются подлинными. Официальный представитель министерства Мария Захарова обратила внимание на совпадение время съемки и места на двух снимках, на которых изображены по отдельности два обвиняемых Лондоном россиянина. «Либо это наложенные сверху фотографий дата и точное время, либо сотрудники ГРУ России научились ходить одновременно, но их образы запечатлены в двух разных фотографиях», – заявила Захарова в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

Менеджмент
Новости

Ректор «Синергии» назвал гонорар Тони Роббинса за выступление в «Олимпийском»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Гонорар лайф-коуча Тони Роббинса за выступление в России составил $1 млн, сообщил в колонке на сайте журнала Forbes Григорий Аветов, ректор школы «Синергия», ставшей одним из организаторов мероприятия. По его словам, это сумма «в чистом виде, без дополнительных расходов».

Семинар Роббинса прошел 1 сентября в «Олимпийском». Стоимость билетов в марте составляла от 15 000 до 300 000 руб. и повышалась каждый месяц. Максимальная цена – за VIP-место – составляла в августе 500 000 руб. Выступление и его организация вызвали обсуждение в социальных сетях: в частности, посетители жаловались на длинные очереди, а также на то, что мероприятие началось на четыре часа позже запланированного. По оценке одного из организаторов, в семинаре приняли участие 26 200 человек.

Как отметил Аветов в колонке, «все прошло не так гладко». Говоря об очередях, на которые жаловались участники семинара, он отметил, что регистрация на мероприятие была назначена на 9 утра, Роббинс должен был выйти к 14.30, и к 13.00 почти все купившие билеты – 95% – уже зашли в зал. «К 14.30, когда Тони вышел на сцену и действо началось, все были на месте с портативными переводчиками», – отметил ректор школы. Кроме того, Аветов утверждает, что Роббинс вышел вовремя и выступал на час дольше, чем должен был.

По словам Аветова, на рекламу семинара было потрачено около $2 млн, из них более $1 млн – в августе. «Мы создали мощную кампанию, я анализировал отклики – рекламу Тони видели буквально «на каждом углу». Конечно, мы не могли бы так рисковать, если бы не были уверены в бренде Тони Роббинса», – подчеркнул он.

Цена рекламной кампании – это «частичный ответ на вопрос, почему билеты такие дорогие», отметил Аветов. Он добавил, что в России стоимость билетов на выступление Роббинса «в три раза дешевле», чем по всему миру. Ректор «Синергии» привел в пример среднюю стоимость билетов в Нидерландах – $10 000, тогда как на выступление в «Олимпийском» самый дорогой билет стоил $8000.

Цена на билеты, написал Аветов, «определила и таргетировала» аудиторию семинара. «Понятно, что только определенная аудитория готова заплатить за билет, минимальная стоимость которого составляет 27 000 руб. Это обеспеченные люди, креативный класс, предприниматели, медиазвезды (Канделаки, Малахов, Собчак, Дибров), дети министров и премьер-министров зарубежных стран», – отметил ректор «Синергии».

Экономика
Новости

«Ренессанс капитал» допустил рост курса доллара до 82 рублей при жестких санкциях

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В случае введения санкций США против российского госдолга и тотальной распродажи ОФЗ нерезидентами ВВП России может снизиться в 2019 г. на 1,1%, а курс рубля к доллару – упасть до 82 руб./$, пишут в обзоре аналитики «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин и Чарльз Робертсон.

Базовый сценарий, предполагающий сохранение текущего санкционного режима, предусматривает замедление роста экономики России с 1,9% в 2018 г. до 1,4% в 2019 г. и курс 67 руб./$ при цене нефти $60 за баррель. Экономисты также не исключают почти удвоение годовой инфляции – свыше 5,5% к марту-апрелю, что, в свою очередь, вынудит ЦБ постепенно повысить ключевую ставку до 8% годовых. Однако если цена нефти сохранится на уровне около $80 за баррель, а новых санкций не последует, повышения ставки можно будет избежать, указывают эксперты.

Если США одобрят законопроект сенаторов о запрете на покупку новых выпусков российского госдолга, то доля нерезидентов в ОФЗ в лучшем случае может снизиться до 18%, а в худшем – до 10%, подсчитали в «Ренессанс капитале». При первом, «мягком», сценарии курс рубля может ослабнуть до 67–74 руб./$, во втором – «жестком» – до 72–82 руб./$. Нижней границы курс достигнет при цене нефти $60 за баррель, верхней – при $80. Также при жестком варианте и цене нефти $60 за баррель инфляция может разогнаться до 8,6%, что спровоцирует повышение ключевой ставки до 15%, предупреждают аналитики.

При этом эксперты инвестбанка полагают, что даже при ужесточении санкций российские активы и национальная валюта пострадают не столь сильно, как в 2009 и 2014–2015 гг.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Политика
Новости

Минсвязи отказалось от приказа о переводе россиян на одобренные ФСБ сим-карты

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минсвязи остановило разработку приказа об обязательном переходе мобильных операторов на сим-карты с использованием отечественной криптографической защиты. Об этом федеральный чиновник и источник, близкий к одному из сотовых операторов, рассказали RNS.

По словам федерального чиновника, расчеты показали, что в России используется 260 млн сим-карт, «естественным путем» ежегодно заменяется от 30 до 50 млн из них, то есть за 6-7 лет происходит полная их замена. Приказ же требовал менять их каждые 15 месяцев.

Источник уточнил, что себестоимость каждой сертифицированной сим-карты — 30 центов, а производители называли закупочную цену в $5. «В соответствии с приказом в год должно было меняться 200 млн сим-карт. То есть возникал бизнес в $1 млрд», - отметил чиновник.

Минкомсвязь отказалась от приказа после смены команды в Министерстве цифрового развития, говорит источник, близкий к одному из мобильных операторов. Он не исключил, что в будущем подобный приказ все же будет принят.

Заместитель министра цифрового развития Олег Иванов, который курирует телекоммуникации, не ответил на звонки и сообщения RNS. В пресс-службе ведомства отказались от комментариев.

Минкомсвязь в марте опубликовала проект приказа, в котором говорилось, что операторы должны идентифицировать абонентов с использованием шифрования, сертифицированного ФСБ. Это потребовало бы перевода пользователей на новые сим-карты. На документ обратила в августе внимание газета «Коммерсантъ».

Операторы оценили затраты на исполнение предложенных мер в 5 млрд руб. Также они указали, что реализация приказа потребует регулярной замены сим-карт у абонентов. По оценке Минэкономразвития, расходы на реализацию требований могут составить 83,2 млрд руб. Кроме того, считает ведомство, потребуются затраты на усиление криптозащиты в 700 млн руб.

Политика
Новости

РБК узнал о не попавших в Лондон топ-менеджерах «Росатома» из-за проблем с визами

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Несколько топ-менеджеров «Росатома» и ее «дочек» не смогли посетить ежегодный симпозиум Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association) в Лондоне, который проходит с 5 по 7 сентября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько источников, близких к участникам мероприятия. По их словам, причиной стало то, что посольство Британии не выдало им визы.

По словам источника, близкого к организаторам симпозиума, планировалось участие около 30 делегатов из числа руководителей «Росатома» и входящих в него предприятий, а также их заместителей. У «шести-семи топ-менеджеров госкорпорации» возникли проблемы с британской визой, добавил он. Они подавали документы в посольство заблаговременно — за полтора месяца, отметил собеседник. Другой источник РБК сказал, что знает о сложностях с визами у двух топ-менеджеров.

Собеседники не назвали имена топ-менеджеров, которые планировали, но не смогли посетить симпозиум. Представитель «Росатома» отказался от комментариев.

«Росатом» - один из спонсоров мероприятия. В программе заявлено, что от госкорпорации на симпозиуме будут выступать первый заместитель гендиректора Кирилл Комаров и президент «Русатом оверсиз» Евгений Пакерманов. Они уже приехали на симпозиум, утверждают источники. Также два собеседника РБК говорят, что на мероприятие смогли приехать только те топ-менеджеры, у которых уже были многократные визы.

Как сказал источник, близкий к участникам Всемирной ядерной ассоциации, задержки виз имеют политические причины на фоне скандала вокруг отравления 4 марта бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль. Британия обвинила в отравлении Россию.

Посольство Великобритании из-за высылки 23 британских дипломатов рекомендует начинать оформление виз заранее, как минимум за полтора месяца до даты планируемой поездки. Диппредставительство не гарантирует соблюдение пятидневного срока при ускоренном рассмотрении. Один из источников РБК сказал, что для некоторых руководителей «Росатома» было оплачено ускоренное рассмотрение документов.

5 сентября британская королевская прокуратура и Скотленд-Ярд обнародовали имена подозреваемых в отравлении Скрипалей. По их версии, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. Как утверждает следствие, они прибыли в Британию незадолго до отравления и уехали 4 марта, в их номере отеля City Stay в Лондоне были обнаружены следы отравляющего вещества «Новичок». Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что подозреваемые действовали с ведома и по поручению российского Главного разведывательного управления (ГРУ) и что сама операция была одобрена на «высоком уровне» российскими властями.

В мае стало известно о проблемах с получением британской визы у российского бизнесмена Романа Абрамовича. The Bell писал, что у него истекла виза инвестора, а новую ему не выдали. Официального отказа в выдаче новой визы не было, британские власти продолжают рассматривать документа бизнесмена, утверждал источник The Bell. Эту информацию подтверждала Financial Times. Абрамович в итоге получил гражданство Израиля, которое позволяет не более чем на полгода въезжать в Британию, не обращаясь за визой.

Экономика
Новости

«Интерфакс»: Минфин заложил в бюджетные проектировки рост дивидендов «Газпрома» в три раза

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минфин рассчитывает на трехкратный рост дивидендов «Газпрома» в 2019-2021 гг. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой источник, знакомый с бюджетными проектировками на 2019-2021 гг.

По данным собеседника агентства, в бюджет планируется заложить дивиденды госкомпаний исходя из 50% их чистой прибыли по МСФО. С учетом этого требования и доли Росимущества в «Газпроме» в 38,37% Минфин ожидает, что получит от монополии 215 млрд руб. в следующем году, 216,2 млрд – в 2020 г. и 226,3 млрд в 2021 г. По расчетам «Интерфакса», это примерно 24-25 руб. на акцию, то есть в три раза больше, чем компания выплатила по итогам 2017 г. (8,04 руб. на акцию).

В случае такого роста общие расходы «Газпрома» на выплату дивидендов вырастут со 190 млрд руб. в 2018 г. до 560 млрд руб. в 2019 г., 564 млрд – в 2020 г. и 590 млрд – в 2021 г. По итогам 2017 г. монополия направила на дивиденды около 26% чистой прибыли.

Исходя из прогноза дивидендов, ожидаемая прибыль «Газпрома» в 2018-2020 гг. составит 1,2 трлн, 1,13 трлн и 1,18 трлн руб. соответственно. Ранее Минфин ожидал, что в 2018 г. и 2019 г. прибыль «Газпрома» составит 739 млрд и 717 млрд руб. Таким образом, оценка прибыли на эти два года была повышена на 52% и 57%.

Представитель Минфина отказался от комментариев.

В конце августа начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников допустил, что по итогам 2018 г. компания может увеличить дивиденды. Однако он сразу же оговорился, что приоритетом являются расходы на инвестпрограмму и снижение долговой нагрузки. «Газпром» завершает инвестиционный цикл в 2019 г., поэтому увеличенные дивиденды стоит ожидать по итогам 2020 г., подчеркнул Иванников.

Минфин не один год пытался добиться от госкомпаний направлять на дивиденды половину прибыли. Однако «Газпром» всегда платил меньше, объясняя это необходимостью вести масштабные стройки – среди них строительство газопроводов «Сила Сибири», «Турецкий поток», «Северный поток – 2».

Топ-10 компаний мира по капиталовложениям

Политика
Новости

Лондон созвал заседание Совбеза ООН из-за новых данных в «деле Скрипалей»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Великобритания в четверг созывает заседание Совета Безопасности ООН, на котором планирует представить доказательства участия российских разведчиков в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери. Об этом заявил представитель британского премьера Терезы Мэй, передает Reuters.

В среду британская прокуратура предъявила обвинения двум гражданам России – Александру Петрову и Руслану Боширову (имена, вероятно, являются вымышленными, но паспорта граждан настоящие, пояснили в Скотланд-Ярде) – в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль 4 марта 2018 г. в британском Солсбери. Россияне были сотрудниками военной разведки и действовали с ведома и по поручению Главного разведывательного управления (ГРУ, нынешнее Главное управление Генерального штаба), а саму операцию одобрили на «высоком уровне» российской власти, заявила Мэй сегодня в парламенте.

Мэй подчеркнула, что Великобритания будет добиваться расширения санкций против России. Лондон еще в марте заявил о причастности Москвы к отравлению Скрипалей боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234). Российские власти последовательно отвергали все обвинения, указывая, что Россия уничтожила все химическое оружие еще в 2017 г. под контролем Организации по запрещению химоружия.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что британский посол в Москве отказался предоставить отпечатки пальцев Петрова и Боширова.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

Политика
Новости

Прилетевший в Нью-Йорк самолет отправили на карантин из-за вспышки болезни на борту

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

После приземления в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке около 10 пассажиров самолета Emirates госпитализировали, а около 100 человек пожаловались на плохое самочувствие. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По словам источника NBC News в аэропорту, на борту находились около 500 человек. Самолет отправили на карантин.

Emirates в своем Twitter подтвердила информацию о 10 заболевших. Все остальные пассажиры, отметила авиакомпания, «вскоре высадятся».

О 10 госпитализированных сообщил в своем Twitter и пресс-секретарь нью-йоркского мэра Эрик Филлипс. Он отметил, что у некоторых пассажиров имеются похожие симптомы и рассматривается вопрос об отправке их в больницу.

По его словам, некоторые пассажиры прибыли на самолет в Дубай из Мекки, где произошла вспышка гриппа. Два источника ABC News подтвердили, что в грипп рассматривается как возможная причина произошедшего. Контртеррористическое подразделение нью-йоркской полиции сообщило в Twitter, что следит за произошедшем на борту самолета.

По словам Филлипса, в самолете находился 521 человек. Это также подтвердили источники ABC News.

Экономика
Новости

Годовая инфляция достигла максимума с августа 2017 года

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Инфляция в годовом выражении в августе ускорилась до максимальных с августа прошлого года 3,1%, свидетельствуют данные Росстата. Это связано с эффектом низкой базы – в августе 2017 г. в России была зафиксирована рекордная дефляция в 0,5%. С начала года к 3 сентября общая накопленная инфляция составила 2,3%.

За последнюю неделю цены на товары и услуги в целом не изменились. Однако куриные яйца подорожали на 1,6%, пшено – на 1,3%, свинина – на 1,1%. При этом плодоовощная продукция подешевела на 3,2%: морковь – на 7,8%, картофель – на 5,4%, лук – на 4,7%. Цены на бензин и дизельное топливо практически не изменились.

В августе в 13 регионах цены выросли на 0,3% и более, сильнее всего в Республике Алтай и Крыму – на 0,5%. В шести регионах цены снизились на 0,3–0,5%, заметнее всего в Чукотском автономном округе – на 0,5%. В Москве в августе цены снизились на 0,1%, а с начала года выросли на 2,7%. В Санкт-Петербурге за месяц цены снизились на 0,2%, а с начала года выросли на 2,4%.

Минэкономразвития ожидает, что инфляция по итогам 2018 г. составит 3,4% (среднегодовая – 2,7%). Центробанк прогнозирует до конца года ускорение инфляции до 3,5–4%.

Читать ещё
Preloader more
Фото