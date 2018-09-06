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«Единая Россия» может представить поправки к пенсионной реформе в четверг

Руководство «Единой России» совместно с группой депутатов может сделать заявление о подготовленных поправках к пенсионной реформе днем в четверг, 6 сентября. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к Госдуме.

Объявление «Единой России» о подготовке поправок накануне единого дня голосования 9 сентября призвано помочь партии в регионах, полагают собеседники газеты. Готовится совместный брифинг, в котором может принять участие и секретарь генсовета партии Андрей Турчак, сказал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

В поправках, подготовленных «Единой Россией» есть несколько предложений, отмечает «Коммерсантъ». Например, деньги, изымаемые у коррупционеров, переходят в ПРФ; сохраняются региональные льготы для жителей Крайнего Севера; страховая часть пенсии может начинать выплачиваться еще до наступления пенсионного возраста.

В конце августа президент России Владимир Путин во время телеобращения к россиянам объявил о смягчении условий пенсионной реформы, в частности об увеличении пенсионного возраста для женщин не до 63 лет, а до 60. Кроме того, он предложил снизить срок выхода на пенсию для многодетных матерей и увеличить максимальный размер пособия по безработице для россиян предпенсионного возраста.

Предложения президента по изменению пенсионной системы в ближайшее время должны быть оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму. Законопроект о повышении пенсионного возраста был принят в первом чтении в июле. В нем было предусмотрено июньское предложение правительства. В частности, пенсионный возраст должны были повышать постепенно: у женщин - до 63 лет к 2034 г., у мужчин - до 65 лет к 2028 г.

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