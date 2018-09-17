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Ищенко сообщил о планах Кириенко провести совещание о ситуации в Приморье

Ситуации с выборами губернатора в Приморье будет посвящено в понедельник отдельное совещание в администрации президента, рассказал «Медузе» кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко. По его словам, о совещании он узнал от находящегося во Владивостоке заместителя председателя КПРФ Юрия Афонина, который общался ночью по телефону с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко. Именно Кириенко курирует в администрации Кремля вопросы внутренней политики.

Также, по словам Ищенко, лидер КРПФ Геннадий Зюганов разговаривал по телефону с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, которая сказала, что «не может никак повлиять на ситуацию, потому что краевая избирательная комиссия Владивостока взбунтовалась и неподконтрольна ей».

Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ с большим отрывом лидировал во втором туре выборов. После обработки 95% протоколов у Ищенко было 51,6% голосов против 45,8% у единоросса Андрея Тарасенко. Однако затем ситуация начала кардинально меняться, и после обработки 99,1% Ищенко начал проигрывать Тарасенко. Ищенко заявил, что у него «воруют голоса», и призвал своих сторонников к «бессрочной забастовке обманутых избирателей» на площади Борцам за власть советов в центре Владивостока.

В интервью «Медузе» Ищенко сказал, что юристы партии уже готовят исковые заявления по итогам выборов. Ранее он уточнял, что юридическая служба КПРФ готовит судебные иски для опротестования итогов выборов по Артему, Уссурийску, Находке и Советскому району Владивостока. В то же время Ищенко называл выборы во Владивостоке «легитимными и демократическими». За их проведением следили около шести депутатов Госдумы от КПРФ, пояснил он.