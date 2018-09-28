Политика

Новости

Суд признал законным отказ ФМС выдать Навальному загранпаспорт

Люблинский суд Москвы отказался удовлетворить иск оппозиционера Алексея Навального к миграционной службе из-за отказа выдать ему загранпаспорт. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Людмила Морозова, передает «Интерфакс».

«Рассмотрев доводы сторон, суд пришел к выводу, что исковые требования заявителя к ответчику — отделу по вопросам миграции ОМВД по району Марьино — не подлежат удовлетворению», — рассказала она.

Адвокат Навального Вадим Кобзев подчеркнул, что решение суда будет обжаловано.

В июне 2015 г. Навальный сообщил о том, что ФМС отказала ему в выдаче паспорта. В своем сообщении он приложил фотографию уведомления из московского управления службы. В нем говорится, что политик осужден за совершенные преступления, и делается ссылка на п. 3 ст. 15 федерального закона, по которому право гражданина России на выезд из страны может быть ограничено, если он осужден за совершение преступления, «до отбытия (исполнения) наказания или до освобождения от наказания».

Навальный обратил внимание на то, что по закону «право выезда “может быть временно ограничено”». «А значит, — добавил он, — это все-таки исключение, а не правило, и должна быть какая-то причина».

27 апреля 2017 г. Навальному плеснули зеленкой в лицо и он получил химический ожог глаза. В начале мая того же года он сообщил о звонке из ФМС и о том, что ему выдали загранпаспорт. «Теперь могу поехать на обследование и лечение в одну из клиник, специализирующихся по ожогам глаз», — отметил оппозиционер. Позже Навальный рассказал, что написал председателю Совета по правам человека (СПЧ) Михаилу Федотову и руководителю администрации президента Антона Вайно и попросил выдать документ.

15 мая этого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за отказ ФМС выдать политику загранпаспорт постановил выплатить ему 2 тыс. евро.