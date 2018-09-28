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Жители Сингапура получат единоразовую премию от властей за развитие страны

Министерство финансов Сингапура объявило, что все совершеннолетние граждане страны получат единоразовую выплату за вклад в развитие страны. Всего премии получат 2,8 млн жителей, на это власти потратят 700 млн сингапурских долларов ($511 млн), говорится на сайте ведомства.

Размер выплаты будет зависеть от дохода. Больше всех получат те, кто зарабатывает меньше 28 000 сингапурских долларов – им власти заплатят 300 сингапурских долларов ($219). Если доход от 28 001 до 100 000 сингапурских долларов, то премия составит 200 сингапурских долларов ($146), а если человек получает более 100 000 сингапурских долларов, то его премия меньше всего – 100 сингапурских долларов ($73).

Это отражает давнюю приверженность правительства делиться результатами развития страны с сингапурцами, отмечает минфин Сингапура. Свою премию можно отправить на пожертвование, уточняется в сообщении.

В июне в Сингапуре прошли переговоры лидеров США и Северной Кореи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Сингапурский МИД раскрывал, что потратил на организацию этой встречи $12 млн.

Как Сингапур готовилсяк встрече Трампа с Ким Чен Ыном