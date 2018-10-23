Новости
Политика
Новости

Минобороны потратит почти полмиллиарда на слежку за курсантами в интернете

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минобороны планирует потратить 485 млн руб. на контроль доступа курсантов и воспитанников в интернете. Ведомство объявило соответствующий тендер. Первым на это внимание обратил «Интерфакс».

Конкурс будет закрытым, заявки принимаются до 7 ноября, указано в документах. Оборудование для контроля за курсантами должно быть поставлено до 25 мая 2019 г., упоминается там же. Из 485 млн руб. Минобороны планирует потратить 71,4 млн руб. на расширение действующей лицензии на использование программы InfoWatch Traffic and Device Monitor. Эта система позволяет в выявлять в потоке данных конфиденциальные документы, а также предотвращать их утечку, говорится на сайте оборудования.

В прошлом году Минобороны подготовило законопроект, согласно которому военные-контрактники должны будут отчитываться о своей интернет-активности, а размещение ими в сети сведений о службе может быть запрещено. В частности, они не смогут размещать фотографии, геолокации и др. Запрет необходим «в целях повышения уровня информационной безопасности личности, общества и государства», говорилось в пояснительной записке.

Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники

Бизнес
Новости

Медведев подписал распоряжение о ликвидации игорной зоны «Азов-сити»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжении о ликвидации игорной зоны «Азов-Сити» в Краснодарском крае. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению, «Азов-сити» должна быть ликвидирована с 31 декабря 2018 г.

С 2009 г. в России казино разрешены только в специальных зонах, которых сейчас пять: Приморье, Алтайский край, Калининградская область и две в Краснодарском крае. «Азов-сити» – это первая игорная зона, которая работает с 2010 г. На ней сейчас действует три казино, одно из них принадлежит «Роял Тайм», остальные – ЗАО «Шамбала».

С 2014 г. в закон о регулировании азартных игр внесены изменения, по которым в регионе останется только одна игорная зона – «Красная поляна» в Сочи. Минфин ранее предлагал оставить два казино в регионе, потому что они не будут конкурировать между собой из-за расстояния, так как «Азов-Сити» находится рядом с Ростовской областью, но инициативу не поддержали. На change.org была создана петиция с обращением к президенту Владимиру Путину не закрывать игорную зону, однако ее подписали всего 690 челове. 

В августе 2018 г. игорную зону «Красная поляна» посетили 55 261 человек, «Азов-сити» в этом же месяце посетило 43 793 человек, следует из данных департамента имущественных отношений Краснодарского края.

  • Главное
  • Популярное
Финансы
Новости

Moody's улучшило прогноз по банковской системе России до «позитивного»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по российской банковской системе со «стабильного» до «позитивного», говорится в релизе агентства. Эксперты Moody's отмечают, что «улучшающаяся конъюнктура рынка» выгодно скажется на качестве активов и достаточности капитала банков.

По прогнозу Moody's, темпы роста российской экономики составят в среднем 1,7% в 2018 и 2019 гг., инфляция останется на низком уровне. Темпы роста ВВП обусловлены растущими ценами на нефть, поддерживающими российский рубль, указывают эксперты агентства. «Совокупный объем проблемных кредитов России снизится до 9,6% в течение следующих 12–18 месяцев с 11% по состоянию на конец 2017 г.», – указывает вице-президент и старший кредитный эксперт агентства Moody's Ольга Ульянова. Она добавила, что объем проблемных кредитов может снизиться еще сильнее, когда Банк России завершит передачу большей части проблемных кредитов и непрофильных активов с балансов нескольких санируемых крупных банков в фонд плохих долгов.

Господдержка российских банков усилилась, отмечает Moody's, что свидетельствует о том, что у правительства и Центрального банка России «есть стремление и возможности для поддержки крупнейших и системно важных банков».

10 крупнейших банков континентальной Европы

Бизнес
Новости

В совет директоров «Аэрофлота» вошли бывший и действующий министры транспорта

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Действующий министр транспорта Евгений Дитрих и его предшественник на этом посту Максим Соколов избраны в совет директоров «Аэрофлота». Они заменили в совете независимых директоров Алексея Германовича и Ларса Эрика Бенгстрома. В остальном состав совета не изменился. Так проголосовали акционеры на внеочередном собрании, которое прошло во вторник в офисе авиакомпании в селе Мелькисарово рядом с аэропортом «Шереметьево».

Ранее ни Дитрих, ни Соколов в совет директоров «Аэрофлота» не входили. Их кандидатуры выдвинуло Росимущество.

Максим Соколов занимал пост министра транспорта в 2012–2018 гг. В новое правительство, сформированное в мае 2018 г., он не вошел. Новым министром был назначен Евгений Дитрих, который до этого занимал в министерстве пост первого заместителя министра. Соколов летом стал гендиректором группы ЛСР, одной из крупнейших в России строительных компаний.

Кворум составил 64,7%. Росимуществу принадлежит 51,17% «Аэрофлота», у «Ростеха» около 3%. Таким образом, миноритарные акционеры были представлены всего 10% голосов.

С чего начинался «Аэрофлот»

Финансы
Новости

«ФК Открытие» создаст филиал в Греции на базе отделения Бинбанка

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Наблюдательный совет банка «ФК Открытие» принял решение о создании греческого филиала на базе отделения Бинбанка в Греции. Об этом говорится в материалах первой организации.

Этот филиал «ФК Открытие» будет находиться в Афинах. Когда именно его создадут – не уточняется.

Центробанк начал санировать «Открытие» через Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 г. Бинбанк начал проходить аналогичную процедуру в сентябре. Позже было объявлено, что «ФК Открытие» объединят с Бинбанком.

Пожар в главном здании Центробанка

Политика
Новости

Великобритания не нашла доказательств успешного вмешательства России

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Власти Великобритании не нашли доказательств успешного влияния России при помощи дезинформации на внутренние дела Соединенного Королевства. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте британского парламента.

Правительство не увидело доказательств успешного использования дезинформации иностранными субъектами, включая Россию, для влияния на демократические процессы в Великобритании, говорится в документе. После отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери, которое произошло в марте, Россия опубликовала как минимум 38 ложных информационных сообщений об этом событии, указывают британские власти. Однако Лондон продолжит работать с партнерами над решением проблем дезинформации, утверждается там же. В ближайшие пять лет Лондон потратит на это более 100 млн фунтов стерлингов.

Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы США продолжается, напоминает Великобритания. На сегодня не было доказательств какого-либо успешного иностранного вмешательства, утверждается в отчете.

Ранее правительство Великобритании обвинило разведку России в организации кибератак с согласия Кремля. Британский МИД, опираясь на данные Национального центра кибербезопасности, назвал ГРУ организатором не только атаки на серверы демократической партии США в 2016 г., но и атаки вируса-шифровальщика BadRabbit в 2017 г., похищения в этом же году данных спортсменов у Всемирного антидопингового агентства, а также проникновения в сеть одной из британских телекомпаний. Кроме того, британская газета The Times рассказала о вмешательстве российских ботов в досрочные выборы Великобритании в июне прошлого года.

«Я пытаюсь смириться с невероятными изменениями в моей жизни». Видео заявления Юлии Скрипаль

Технологии
Новости

Twitter заблокировал страницу Илона Маска по ошибке

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Страница основателя и гендиректора Tesla Илона Маска в Twitter была заблокирована по ошибке: администрация соцсети посчитала, что его аккаунт взломали. Об этом бизнесмен рассказал в Twitter после восстановления доступа.

«Twitter решил, что меня взломали, и заблокировал мой аккаунт хаха», – написал Маск.

Перед блокировкой профиля Маск написал в Twitter, что любит аниме. Под этой записью один из пользователей спросил, что происходит с двухфакторной аутентификацией для аккаунта Tesla, на что Маск ответил: «Хочешь купить биткоины?».

Маск – активный пользователь Twitter. Ранее он написал в своем аккаунте, что хочет сделать Tesla непубличной компанией. Он отметил, что планирует выкупить акции Tesla по $420 за бумагу – на 20% выше их котировок на тот момент. После этого Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала на него в суд и добилась того, что Маск не сможет три года возглавлять совет директоров Tesla. Регулятор заявил, что на самом деле Маск сделал эти записи в Twitter, чтобы произвести впечатление на свою девушку – канадскую певицу Граймс.

Илон Маск представил Tesla Model 3

Политика
Новости

В Китае открыли самый длинный мост в мире

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Председатель КНР Си Цзиньпин официально открыл самый длинный мост в мире, который находится на юге Китая. Об этом сообщает BBC.

Мост протяженностью 55 км состоит не только из наземной открытой части, но и туннеля. Его строительство длилось девять лет, проект обошелся в $20 млрд, уточняет BBC. По данным издания, при его возведении погибло 18 рабочих, а «сотни» пострадали.

Этот мост соединяет Гонконг, Макао и материковый китайский город Чжухай. Раньше путешествие между Чжухаем и Гонконгом занимало до четырех часов – новый мост сокращает это время до 30 минут, отмечает BBC. Для регулярного движения мост будет открыт в среду, но по нему могут ездить только автомобили со специальным разрешением.

Построить этот мост впервые предложили в конце 1980-х, но тогда Гонконг был британской колонией и властям не понравилась идея соединить город с коммунистическим Китаем, отмечает Reuters. Однако и сейчас проект подвергается критике, пишет BBC: критики сомневаются, что мост сможет себя окупить, а экологи говорят о том, что проект нанесет вред морской жизни в этом районе.

Как выглядит самый длинный мост в мире

Политика
Новости

Центр «Сириус» получит статус «научной долины»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент России Владимир Путин поддержал создание на территории образовательного центра «Сириус» и Олимпийского парка в Сочи инновационного научно-технологического центра. Об этом пишет РБК со ссылкой на руководителя «Сириуса» Елену Шмелеву. Формально присвоение статуса может произойти в следующем году. С пакетом необходимых для этого документов, регламентированных законом «Об инновационных научно-технологических центрах», «Сириус» планирует обратиться в правительство к марту 2019 г.

Центр разместится на площади примерно 40 га. Ему планируется передать крытый конькобежный центр «Адлер-арена» и еще несколько объектов. Новый кластер будет выстроен по аналогии с Технологической долиной МГУ. «Неправильно, когда такие центры есть только в Москве. Они должны быть и в других регионах», — говорит близкий к администрации президента собеседник издания. По его словам, к центру присоединяют «довольно большую часть» Олимпийского парка.

Сейчас «Сириусу» принадлежит второй по величине олимпийский стадион в Сочи — ледовая арена «Шайба». Передача «Адлер-арены» от непубличного акционерного общества «Центр «Омега», принадлежащего департаменту имущественных отношений Краснодарского края, должна произойти в ближайшее время. По словам Шмелевой, «площадка будет использоваться для спортивных занятий студентов, преподавателей центра и для горожан». Конькобежных соревнований там не проводилось со времен Олимпиады. Другие спортивные объекты к «Сириусу» не перейдут, уточнила она. Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил о заинтересованности восстановления «Адлер-арены» в качестве конькобежного стадиона после передачи «Сириусу».

Кроме того, «Сириусу» предполагается передать объекты для проживания резидентов, студентов и сотрудников компаний научно-технологического центра. Речь идет о части построенного к Олимпиаде города-отеля «Бархатные сезоны» и бывшем отеле «Тюлип Инн Омега Сочи». «Сириус» также строит на своей территории два корпуса – «Спорт» и «Искусство», лицей на 1100 человек, детский сад на 360 человек, бассейн и концертный зал, а еще занимается переоборудованием медиацентра Олимпиады в университет. Строительство лицея, сада и бассейна обойдется в 2 млрд руб. Деньги выделены по линии Министерства просвещения. Проект должен быть готов к 2021 г. Его полную стоимость Шмелева назвать не смогла.

«Сириус» был учрежден фондом «Талант и успех» в 2014 г. В числе учредителей фонда — виолончелист, президент Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин. Попечительский совет фонда возглавляет Владимир Путин. Елена Шмелева была одним из трех сопредседателей его избирательного штаба на последних выборах президента. В 2019–2021 гг. фонд получит из бюджета 6,3 млрд руб.

Чем занимается фонд Сергея Ролдугина в Сочи

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Аэрофлот» отказался от участия в проекте Сбербанка и ВТБ по созданию авиакомпании

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Крупнейший авиаперевозчик России «Аэрофлот» отказался от участия в проекте Сбербанка и ВТБ по созданию региональной авиакомпании. Об этом заявил президент ВТБ Андрей Костин, передает «Прайм».

«Мы сейчас ведем разработку проекта, мы наняли консультантов вместе со Сбербанком, мы ищем операторов для проекта. Кстати, "Аэрофлот" отказался от этого дела», – заявил Костин. По его словам, пока что ВТБ и Сбербанк разрабатывают концепцию, но ничего определенного правительству не предлагали.

Костин отметил, что региональная авиакомпания будет создана с нуля или ВТБ и Сбербанк найдут оператора из существующей компании. Объем инвестиций он оценил как минимум в $1 млрд. Кроме того, Костин отметил, что идея проекта принадлежит президенту Сбербанка Герману Грефу. «Вы сами знаете, что добираться из одного города в другой часто приходится через Москву. Поэтому такая идея и родилась, что банки, имея крупные лизинговые компании, могли бы выделить необходимые ресурсы, закупить самолеты и предоставить через лизинг операторам. Но при условии государственно-частного партнерства, потому что здесь без субсидий региональных перевозок эта сфера будет убыточной», – сказал Костин.

Правительство поручило Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок, рассказывали «Ведомостям» ранее источники. Ее создадут не ранее 2019 г., пассажиропоток планируется на уровне 6–10 млн человек в год, уточняли собеседники.

В России сейчас только два игрока возят более 10 млн пассажиров – группа «Аэрофлот» и S7 Group (соответственно 50,1 млн и 14,3 млн человек в 2017 г.). Крупнейшая региональная авиакомпания – «Ямал» – перевезла в 2017 г. 1,8 млн человек.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

Политика
Новости

Обнаруженная в почтовом ящике Сороса бомба обезврежена

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Взрывное устройство было обнаружено в почтовом ящике в доме миллиардера и донора демократической партии Джорджа Сороса в Нью-Йорке. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение департамента полиции Бедфорда.

Инцидент произошел накануне во второй половине дня. Устройство обнаружил сотрудник резиденции бизнесмена. Он же отнес пакет на безопасное расстояние в лесистую местность и вызвал полицию. Прибывшие сотрудники обезвредили взрывное устройство.

Самого Сороса в этот момент в доме не было, отмечает The New York Times.

Состояние Сороса Forbes оценивает в $8,3 млрд.

Forbes назвал самых щедрых миллиардеров в США

Выбор редактора
Политика
Новости

Россияне оценили уровень приемлемого дохода после выхода на пенсию

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Жить на одну государственную пенсию в России намерено лишь 16% потенциальных пенсионеров. Таков результат опроса рекрутингового агентства SuperJob, на который ссылается «Российская газета». В среднем респонденты хотели бы получать на пенсии по 37 000 руб.: мужчин устроил бы доход в 38 900 руб., женщин – в 35 800 руб.

Работать и подрабатывать по достижении пенсионного возраста готовы 29% опрошенных, фиксирует исследование. Еще 19% рассчитывают на личные сбережения. На помощь детей, как и на доходы от негосударственных пенсионных фондов готовы полагаться по 3% респондентов. Затруднились с ответом 23% опрошенных. При этом на дополнительный заработок, как и на государственную пенсию больше рассчитывают респонденты старше 45 лет (35 и 25% соответственно). В накопления верит молодежь – до 24 лет (25%).

Аналогичным образом голоса в пользу источников доходов распределялись и год назад, до объявления о повышении пенсионного возраста, отмечает издание. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения почти из 300 населенных пунктов из всех округов страны.

Ранее Сбербанк, изучив данные своих зарплатных клиентов пенсионного возраста, подсчитал, что в среднем работающий пенсионер с учетом пенсии получает 46 000 руб. в месяц. При этом средняя зарплата обычного работника – 42 000 руб. Исследование банка также показало, что его клиенты не спешат на пенсию: через пять лет после достижения пенсионного возраста работать продолжают 50% всех зарплатных клиентов Сбербанка, в том числе 70% женщин. 

По данным аналитиков РАНХиГС, в 2017 г. 55–64-летние работники зарабатывали на 21–27% меньше 30–34-летних. Еще в 2005 г. разрыв был меньше – 55–59-летние работники зарабатывали лишь на 5% меньше, а 60–64-летние – на 11%. В развитых странах работники старшего возраста и вовсе в среднем получают больше молодых, отмечали аналитики РАНХиГС.

Лучшие работодатели 2018 года по версии Forbes