Политика

Новости

В Хасавюрте возбудили уголовное дело по факту массового отравления людей

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления людей в дагестанском городе Хасавюрт, сообщил республиканский главк МВД в Instagram. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

О возможных причинах заражения жителей Хасавюрта кишечной инфекцией МВД ничего не сообщило. «Сотрудники полиции проводят ряд оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия», – отмечается в сообщении.

Согласно последним данным, в больницах Хасавюрта находятся 104 человека с признаками острой кишечной инфекции, среди них около 90 детей. Состояние пострадавших преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зафиксировано.

По предварительным данным, отравление произошло из-за воды. Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, причиной загрязнения воды могли стать незаконные скотомогильники, размытые рекой Акташ, из которой поступает питьевая вода населению Хасавюрта.