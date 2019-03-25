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МВД направило в суд уголовное дело в отношении Мамаева и Кокорина

Следственное управление ГУ МВД по Москве направило в Пресненский районный суд столицы уголовное дело, возбужденное против футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, передает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. «В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором», – пояснила Волк.

Представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова напомнила, что обвинительное заключение помимо футболистов касается еще двух фигурантов дела. Всем им ранее были предъявлены обвинения в хулиганстве, побоях и причинении легкой степени вреда здоровью, сказала она.

Мамаева, Кокорина, его младшего брата и знакомого футболистов Александра Протасовицкого задержали в октябре. По версии следствия, футболисты избили водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака. Пострадавшим по делу также проходит гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Ранее адвокаты обвиняемых заявляли, что футболисты на очных ставках извинились перед потерпевшими и выразили готовность компенсировать причиненный ущерб. Мамаев на заседании суда утверждал, что открыл на имя избитого водителя счет в банке на 500 000 руб. В свою очередь Кокорин заявлял о готовности компенсировать материальный ущерб автомобилю, оцененный в 160 000 руб., и моральный ущерб водителю.

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