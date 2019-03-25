Росмолодежь наделили правом принимать решение о блокировке сайтов
Правительство наделило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) правом принимать решения о блокировке сайтов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, Росмолодежь сможет принять решение о блокировке «информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц».
Такая поправка внесена в другое постановление правительства, посвященное единому реестру сайтов, содержащих запрещенную к распространению в России информацию. В соответствии с ним принимать решение о блокировке сайтов могут МВД, Роспотребнадзор, ФНС, Росалкогольрегулирование и Роскомнадзор. В частности, МВД обладает правом решить заблокировать сайт с информацией об изготовлении или использовании наркотиков, а Роспотребнадзор – о способах самоубийства.