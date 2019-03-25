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Арабские страны назвали ничтожным решение США признать Голаны частью Израиля

Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты частью Израиля является «ничтожным по форме и по существу», заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт в коммюнике, текст которого приводит «РИА Новости». «Это заявление США ничего не меняет в статусе Голанских высот. Голаны – это оккупированная сирийская земля», – подчеркнул генсек. Политик добавил, что решение США нарушает нормы международного права и «снижает авторитет Вашингтона на Ближнем Востоке и во всем мире».

Трамп 25 марта подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. По мнению президента, это нужно было сделать «десятилетия назад». Сирия, которая считает Голаны своей территорией, назвала решение Трампа вопиющим, а США – главным врагом арабских стран.

Голанские высоты – спорная территория, на которую претендуют Израиль и Сирия. До 1967 г. они являлись частью Сирии, но во время Шестидневной войны в начале июля 1967 г. две трети высот были заняты Израилем. В декабре 1981 г. парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты.

Совет Безопасности ООН, куда входит и Россия, отказался признать это решение. Российское Министерство иностранных дел выразило опасения, что решение Вашингтона может привести к новому витку напряженности на Ближнем Востоке.

Лига арабских государств была создана в 1945 г. Она объединяет 18 арабоязычных стран, Палестину и три мусульманские страны Восточной Африки (Коморы, Сомали и Джибути). Штаб-квартира ЛАГ находится в Каире.