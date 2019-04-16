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Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя

Роль Сталина в истории страны положительно оценили 70% респондентов «Левада-центра». Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные мартовского опроса социологов. Отрицательно к советскому вождю относятся всего 19% опрошенных. Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.

Больше половины респондентов обнаружили в себе такое отношение к Сталину, как «восхищение» (эта категория с 2018 г. увеличилась с 2 до 4% опрошенных), уважение (с 29 до 41%) и симпатию (сократилась с 9 до 6%). О раздражении, страхе или отвращении к советскому вождю рассказали 19% опрошенных. Еще 26% относятся к этой исторической фигуре безразлично, 7% затруднились с ответом.

Готовность оправдать человеческие жертвы «великими целями и результатами, которые были достигнуты в кратчайший срок», высказали 46% опрошенных, годом раньше их было 36%. Тех, кто считает, что репрессии нельзя оправдать ничем, в последнем исследовании «Левада-центра» меньше – 45%, остальные не определились со своей позицией. В 2018 г. такого мнения придерживались 49%.

Ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов связывает рекордный показатель одобрения россиянами деятельности Сталина с политизацией и расколом общества. Для таких периодов характерны более радикальные исторические оценки. Также процесс формирования положительного образа советского вождя поддерживается государственными СМИ, отмечает эксперт.